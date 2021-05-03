Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da

Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı. Mesut Özil haftalar sonra sahalara dönerken etkili bir futbol ortaya koyamadı, sağ bek Gökhan Gönül gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Sarı lacivertliler, Beşiktaş 'ın Hatayspor 'u farklı geçtiği ve Galatasaray 'ın Gençlerbirliği deplasmanından 2-0'la döndüğü bir haftada şampiyonluk iddiasına tutunmak istiyorsa, kümede kalma savaşı veren BB Erzurumspor karşısında hata yapmamaları gerekiyor. Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti sakat. Sağ bekte Ozan Tufan 'ın oynaması bekleniyor. Cezası biten İrfan Can Kahveci ilk 11'e dönecek, hücum merkezinde yine Enner Valencia olacak. Orta alanda Luiz Gustavo mu başlar, yoksa Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun Mesut Özil ısrarı devam eder mi, bunu maç saati öğreneceğiz.

37 maç sonunda 37 puanla 19. sırada yer alan BB Erzurumspor, Yılmaz Vural geldikten sonra oynadığı 7 maçın 4'ünü kaybetmedi ve 10 puan toplamayı başardı. Geçtiğimiz hafta 10 kişi kalan Başakşehir karşısında 1-0 öne geçmelerine rağmen sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmış olmaları, Fenerbahçe mücadelesinin değerini biraz daha arttırdı. Onların da hedefi mutlak galibiyet! Bu sezon 14 gol katkısı (7 gol 7 asist) yapan Emrah Başsan dışında takımda başka göze çarpan eksik yok. Emrah'ın yerine kanatta Arvydas Novikovas'ın forma giymesi bekleniyor. Merkezde hücumları Gabriel Obertan şekillendirecek, arkasında orta alanı toplama görevi Johanna Omolo ve Petrus Boumal'da olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe, Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra iç sahada oynadığı 3 maçı da kazandı. Belözoğlu öncesi 4 maçlık bir galibiyetsiz seri vardı.

- BB Erzurumspor, Yılmaz Vural göreve geldikten sonra oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başardı. (7 maç - 12 gol)

- BB Erzurumspor, İstanbul takımlarına konuk olduğu 10 lig maçının 6'sını kaybetti! (1 galibiyet - 3 beraberlik)

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