Fenerbahçe Beko: 113 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 74

11 Ekim 2020 Pazar - 16:52
Fenerbahçe Beko
bu sonuçla ligde 3'te 3 yaparken, Lokman Hekim Fethiye
Belediyespor ise oynadığı 3. maçı da kaybetti.
Salon:
Ülker Spor
ve Etkinlik
Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Sinen Tetik, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Fenerbahçe Beko:
Ali Muhammed 17, Kenan Sipahi
5, Eddie 18, Pierre 13, Vesely 10, Westermann 6, Hamilton
18, Biberovic 8, Berkay Candan 16, Yiğit Onan 2
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor:
Cook 15, Tufan Önen, Neal 5, Frazier 2, Abu 30, Caner Ercan, Fırat Töz 8, Polat Kaya 5, Sercan Engin
3, Hasan
Emir Gökalp 2, İbrahim Yıldırım, Mustafa Baştürk 4
1. Periyot: 39-24
Devre: 60-41
3. Periyot: 92-51