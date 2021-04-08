Fenerbahçe Beko 67-93 Real Madrid

THY Euroleague'in son hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde Real Madrid'e 93-67 mağlup oldu. Daha önce play-off'u garantileyen Fenerbahçe'nin rakibi, yarın oynanacak maçlardan sonra belli olacak. Temsilcimiz play-off'ta CSKA Moskova veya Anadolu Efes ile eşleşecek.

08 Nisan 2021 Perşembe - 22:57
İLGİLİ HABERLER
Phoenix Suns Utah Jazz'ı zor da olsa devirdi Fenerbahçe Beko'da koronavirüs vakası EuroBasket 2022 Grup maçlarımızı Gürcistan'da oynayacağız Furkan Kormaz'dan 10 sayı, 3 ribaunt Pınar Karşıyaka 8'li finalde yerini aldı!

THY Euroleague'in son hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde Real Madrid'e 93-67 mağlup oldu. Daha önce play-off'u garantileyen Fenerbahçe'nin rakibi, yarın oynanacak maçlardan sonra belli olacak. 19 üçlük bulan Real Madrid, Euroleague'de kulüp rekorunu kırdı. 
 
Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 14. kez mağlup oldu. Konuk ekip ise 20. galibiyetini aldı.
 
Mücadeleye kısa oyuncularının skor katkısıyla başlayan Real Madrid, 5. dakikayı 9-5 önde geçti. İsabetli dış atışlarla oyunun kontrolünü eline alan İspanyol temsilcisi, Fenerbahçe Beko karşısında 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 7-18. Sayı üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler önünde pota altında ve hücum ribauntlarında etkili olan konuk ekip, ilk çeyreği 23-11 üstün tamamladı.
 
İkinci periyoda da tempolu giren Real Madrid, 13. dakikada Causeur'ün üç sayılık basketiyle farkı 20 sayıya yükseltti: 13-33. Kenardan oyuna dahil olan oyunculardan skor katkısı alan Fenerbahçe Beko farkı kapatmaya çalışsa da üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bulmayı sürdüren İspanya temsilcisi, 17. dakikayı 44-28 önde bitirdi. Üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, devreye 49-36 önde girdi.
 
Fenerbahçe Beko, maçın ikinci yarısına savunmada daha etkili başladı. Hücumda da Guduric ve De Colo'nun üst üste attığı üç sayılık basketlerle tempoyu arttıran sarı-lacivertliler, 26. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 50-58. Çeyreğin kalanı karşılıklı basketlere sahne olurken Real Madrid, final periyoduna 67-57 üstün gitti.
 
Son çeyreğe Real Madrid 15-0'lık seriyle başladı. Üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında kolay sayılar bulan İspanyol ekibi, 35. dakikayı 24 sayı farkla önde geçti: 61-85. Üç sayı çizgisinin gerisinden maç boyu oldukça etkili bir performans sergileyen konuk ekip, karşılaşmayı 93-67 kazandı
 
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
 
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Anne Panther (Almanya), Mario Majkic (Slovenya)
 
Fenerbahçe Beko: De Colo 23, Pierre 4, Guduric 7, Barthel 2, Ahmet Düverioğlu 3, Brown 16, O'Quinn 6, Kenan Sipahi, Eddie 6
 
Real Madrid: Laprovittola 18, Deck 19, Taylor 1, Tyus 4, Tavares 6, Causeur 20, Fernandez 6, Abalde 3, Garuba 2, Llull 8, Thompkins 6
 
1. Periyot: 11-23
 
Devre: 36-49
 
3. Periyot: 57-67

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Gol sonrası damga vuran an... Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Gol sonrası damga vuran an...
Ve beklenen oldu! Emre Mor kendini bitirdi futbol hayatı tehlikeye girdiVe beklenen oldu! Emre Mor kendini bitirdi futbol hayatı tehlikeye girdi Emre Belözoğlu'ndan yönetime bomba rapor! 7 futbolcunun Fenerbahçe kariyeri sona eriyorEmre Belözoğlu'ndan yönetime bomba rapor! 7 futbolcunun Fenerbahçe kariyeri sona eriyor Beşiktaş - Alanyaspor maçından sonra olay ifadeler! 'Bu adamın kemik yaşına baktırın ben de rahat edeyim'Beşiktaş - Alanyaspor maçından sonra olay ifadeler! 'Bu adamın kemik yaşına baktırın ben de rahat edeyim'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.