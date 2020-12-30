Fenerbahçe Beko 81-59 ASVEL

30 Aralık 2020 Çarşamba - 23:27
Euroleague'in 16. haftasında Olympiakos takımını mağlup eden Fenerbahçe Beko
, 17. haftada ASVEL'i de yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 7 galibiyete ulaştı.
Euroleague'de bu sezon 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan ASVEL, 16. basamakta bulunuyor.
SALON: Ülker Spor
ve Etkinlik
HAKEMLER: Ilija Belosevic, Tomislav Hordov, Carlos Peruga
FENERBAHÇE BEKO: Brown 8, Guduric 16, Melih Mahmutoğlu 12, Tarık Biberovic, De Colo 12, Pierre 6, Barthel 4, Vesely 16, Eddie 3, Ahmet Düverioğlu 2, Ulanovas 2
ASVEL: Freeman 9, Kahudi 3, Lacombe, Diot 6, Noua 3, Hayes 4, Bako 6, Lighty 11, Howard 2, Cole 10, Strazel 5
1'İNCİ PERİYOT: 15-19
İLK YARI: 38-32
3'ÜNCÜ PERİYOT 59-42
Turkish Airlines EuroLeague
'in 17'nci haftasında Fenerbahçe Beko kendi sahasında ASVEL'i 81-59 mağlup etti.