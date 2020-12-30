Fenerbahçe Beko 81-59 ASVEL

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fransa'nın ASVEL takımını 81-59 mağlup etti.

30 Aralık 2020 Çarşamba - 23:27
İLGİLİ HABERLER
Anadolu Efes Causeur ve Thompkins'i durduramadı Resmen açıklandı! 3 transfer birden Cedi Osman Furkan Korkmaz'ı üzdü NBA tarihindeki en yüksek fark! Cedi Osman fırtınası! 22 sayı 4 ribaunt

Euroleague'in 16. haftasında Olympiakos takımını mağlup eden Fenerbahçe Beko, 17. haftada ASVEL'i de yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
 
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 7 galibiyete ulaştı.
 
Euroleague'de bu sezon 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan ASVEL, 16. basamakta bulunuyor.
 
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
 
HAKEMLER: Ilija Belosevic, Tomislav Hordov, Carlos Peruga
 
FENERBAHÇE BEKO: Brown 8, Guduric 16, Melih Mahmutoğlu 12, Tarık Biberovic, De Colo 12, Pierre 6, Barthel 4, Vesely 16, Eddie 3, Ahmet Düverioğlu 2, Ulanovas 2
 
ASVEL: Freeman 9, Kahudi 3, Lacombe, Diot 6, Noua 3, Hayes 4, Bako 6, Lighty 11, Howard 2, Cole 10, Strazel 5
 
1'İNCİ PERİYOT: 15-19
 
İLK YARI: 38-32
 
3'ÜNCÜ PERİYOT 59-42
 
Turkish Airlines EuroLeague'in 17'nci haftasında Fenerbahçe Beko kendi sahasında ASVEL'i 81-59 mağlup etti.
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'ın transfer listesi deşifre oldu! Fatih Terim 7 yıldızla görüşme halinde Galatasaray'ın transfer listesi deşifre oldu! Fatih Terim 7 yıldızla görüşme halinde
SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Onyekuru teklifi ortaya çıktıSON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Onyekuru teklifi ortaya çıktı Galatasaraylı yıldız korona oldu tam 12 kilo verdi! Şimdiki durumu ise...Galatasaraylı yıldız korona oldu tam 12 kilo verdi! Şimdiki durumu ise... Haftalar sonra gelen Beşiktaş itirafı! Sumudica...Haftalar sonra gelen Beşiktaş itirafı! Sumudica...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.