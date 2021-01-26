Fenerbahçe Beko 82-75 Makkabi Tel Aviv

Turkish Airlines EuroLeague 22’nci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv’i 82-75 mağlup etti.

26 Ocak 2021 Salı - 23:46
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakaya Fenerbahçe Beko; Nando De Colo, Marko Guduric, Edgaras Ulanovas, Jan Vesely ve Ahmet Düverioğlu ilk 5’iyle başladı. Konup ekip Maccabi Playtika Tel Aviv ise Scottie Wilbekin, Angelo Caloiaro, Elijah Bryant, Dragan Bender ve Othello Hunter ilk 5’iyle parkeye çıktı.
 
Müsabaka iki ekibin karşılıklı basketleriyle başlarken, İsrail temsilcisi televizyon molasına 12-10’luk üstünlükle girdi. Savunmadaki sertliğini sürdüren deplasman ekibi, ilk periyodu 21-17 üstün kapattı.
 
İkinci periyotta Fenerbahçe Beko, hücumdaki etkinliğini ve savunmadaki sertliğini artırdı. Sarı lacivertli ekip molaya 7 sayı farkla (30-23) önde girerken, sonrasında toparlanan Maccabi Playtika Tel Aviv, farkı 1 sayıya indirdi ve ilk yarı 36-35 Fenerbahçe Beko’nun üstünlüğü ile sonuçlandı.
 
3’üncü periyotta hücumdaki etkinliğini sürdüren Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın final periyoduna 60-53’lük üstünlükle girdi. Maçın son periyodunda skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan sarı lacivertliler, parkeden 82-75 galip ayrıldı.
Bu sonuçla sarı lacivertli ekip 12’nci galibiyetini elde ederken, deplasman ekibi ise 12’nci mağlubiyetini yaşadı.
 
Karşılaşma ile ilgili detaylar şu şekilde:
 
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
 
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Milan Nedovic, Milos Koljensic
 
FENERBAHÇE: Brown 7, Guduric 11, Melih Mahmutoğlu 8, O’Quinn, De Colo 16, Pierre 15, Vesely 18, Eddie 3, Ahmet Düverioğlu 2, Ulanovas 2
 
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV: Bryant 18, Wilbekin 15, Jones, Caloiaro 2, Hunter 4, Dorsey 9, Dibartolomeo 8, Blayzer 3, Bender 7, Zizic 4, Zoosman 5
 
1’İNCİ PERİYOT: 17-21
 
İLK YARI: 36-35
 
3’ÜNCÜ PERİYOT: 60-53
 

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Etiketler: fenerbahçe makkabi tel aviv basketbol
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