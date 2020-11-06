Fenerbahçe Beko 83-71 BC Khimky

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında Rusya temsilcisi BC Khimki'yi 83-71 mağlup ederek dördüncü galibiyetini aldı. Sarı lacivertiler, Euroleague'de üst üste ikinci galibiyetini aldı.

06 Kasım 2020 Cuma - 23:41 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 23:44
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup etti.
 
Khimki'nin basketleriyle başlayan mücadelede Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun sayılarıyla ilk molaya 11-10 önde girdi. Khimki'nin 7-0'lık seriyle öne geçmesine 8-0'lık seriyle cevap veren ve üstünlüğü yeniden ele geçiren ev sahibi ekip ilk periyotu 23-20 önde tamamladı.
 
İkinci çeyreğe üst üste basketlerle başlayarak skoru 28-20 yapan Fenerbahçe Beko, peş peşe hücumlardan eli boş dönmeye başlayınca Rus ekibi arayı kapatmaya başladı ve 10-0'lık serinin sonunda skoru 35-33'e getirerek öne geçti. Molanın ardından toparlanan sarı-lacivertli ekip, üst üste gelen basketler ve savunmadaki sert oyunuyla kontrolü yeniden eline aldı ve soyunma odasına 42-35 galip gitti.
Karşılaşmanın üçüncü bölümünde de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 50-41 üstünlükle geçti. Brown ve Ahmet Düverioğlu'nun katkısıyla üçüncü çeyrekte etkili olan sarı-lacivertliler, rakibinin farkı azaltma çabalarına karşılık vermekte zorlanmadı ve son periyota 65-55 üstünlükle girdi.
 
Son çeyreğin ilk bölümünde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko karşısında Khimki bitime az bir süre kala oyuna ortak oldu. 34. dakikadan sonra 6-0'lık bir seri yakalan Rus ekibi farkı 3 sayıya düşürdü (70-67). Sarı-lacivertliler karşısında üst üste hücumlardan boş dönen Khimki'ye karşı son 2 dakikaya girilirken Eddie'nin kritik üç sayılık basketleriyle rahat nefes alan sarı-lacivertliler, maçı 83-71 kazandı.
 
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko 4. galibiyetini alırken, Khimki ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
 

 

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