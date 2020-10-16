Fenerbahçe Beko - Bayern Münih: 71-75

Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanan karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Beko , Veselynin pota altındaki iyi oyunuyla televizyon molasına 11-3 üstün girdi. Vesely ve Ulanovasın 8er, De Colonun 7 sayısıyla hücumda vites düşürmeyen sarı lacivertli ekip, 8inci dakika sonunda 20 sayılık fark yakaladı: 27-7. İlk periyodun son 2 dakikasında skorda büyük bir değişiklik yaşanmazken, Fenerbahçe Beko periyodu 28-9luk üstünlükle tamamladı.

İkinci periyotta Reynoldsun pota altındaki performansıyla Fenerbahçeye ortak olmaya çalışan Bayern Münih, savunmada istediği etkiyi yaratamadı. Fenerbahçe Beko, Pierrein benchten getirdiği katkı ve Vesely ile Ulanovas ikilisinin hücumdaki iyi performansıyla farkı korurken, 15inci dakikayı 37-16lık skorla üstün geçti. Bayern Münihin sayılarına hücumda karşılık veren sarı lacivertliler, rakibine karşı büyük üstünlük kurduğu ilk yarıyı 45-25lik skorla önde tamamladı.

3üncü çeyreğe vites yükselterek başlayan Bayern Münih, hücumdaki etkili oyunuyla farkı 25inci dakikada 13e kadar indirdi: 49-36. Sisko ve Lucicin hücumdaki performansıyla farkı azaltmaya devam eden Bayern Münih, 29uncu dakikada farkı 9 sayıya indirdi: 55-46. Ali Muhammed ve Radosevicin karşılıklı basketleri sonucunda Fenerbahçe Beko, final periyoduna 10 sayı farkla önde girdi: 58-48.

Bayern Münih, maçın son periyoduna Reynolds'un 5-0'lık serisiyle başladı. Bayern Münih bu hızlı başlangıcıyla 31'inci dakikada farkı 5'e indirdi: 58-53. Fenerbahçe Beko, hücumda istediği sayıları bulamazken, Bayern Münih'te Lucic ve Weiler üst üste attıkları iki 3 sayılık basket ile 35'inci dakikada Bayern Münih'i maçta ilk kez öne geçirmeyi başardı: 63-65. İki takım da maçın son bölümünde hücumda sayı üretmekte zorlanırken, Vesely'nin üst üste gelen 4 sayısıyla Fenerbahçe son 1 dakika 13 saniye kala maçı eşitledi: 68-68. Baldwin'in serbest atış çizgisi üzerinden bulduğu basket ile bir kez daha öne geçen Bayern Münih, parkeden 75-71'lik skorla galip ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Ilija Belosevic, Saso Petek, Vasiliki Tsaroucha FENERBAHÇE BEKO: Hamilton , Brown 2, Westermann, Biberovic, De Colo 18, Pierre 7, Barthel 6, Vesely 25, Eddie, Ali Muhammed 3, Ulanovas 10 BAYERN MÜNİH: Weiler 7, Baldwin 6, Bray, Reynolds 17, Thomas, Lucic 18, Dedovic 10, Amaize, Zipser 2, Johnson, Sisko 11, Radosevic 4 1İNCİ PERİYOT: 28-9 İLK YARI: 45-25 3ÜNCÜ PERİYOT: 58-48

BAŞKAN ALİ KOÇ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli ekibin Bayern Münih ile oynadığı Turkish Airlines EuroLeague 4üncü hafta karşılaşmasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonundaki yerini aldı. Başkan Koç, sarı lacivertli ekibin galibiyetiyle sonuçlanan maçta takımı yalnız bırakmadı.

MELİH MAHMUTOĞLU VE AHMET DÜVERİOĞLU TRİBÜNDE

Fenerbahçe Bekoda kaptan Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, karşılaşmayı tribünden takip etti. Sakatlıklarından dolayı kadroda yer alamayan Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanan mücadeleyi tribünden takip ederek takıma destek verdi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Saso Petek, Vasiliki Tsaroucha

FENERBAHÇE BEKO: Hamilton, Brown 2, Westermann, Biberovic, De Colo 18, Pierre 7, Barthel 6, Vesely 25, Eddie, Ali Muhammed 3, Ulanovas 10

BAYERN MÜNİH: Weiler 7, Baldwin 6, Bray, Reynolds 17, Thomas, Lucic 18, Dedovic 10, Amaize, Zipser 2, Johnson, Sisko 11, Radosevic 4

1İNCİ PERİYOT: 28-9

İLK YARI: 45-25

3ÜNCÜ PERİYOT: 58-48