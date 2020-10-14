Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sezona Igor Kokoskov yönetiminde başlayan ve kadroda yeni bir yapılanmaya giden temsilcimiz, Euroleague ’de 2 galibiyet ile başladı. Kızılyıldız ve Anadolu Efes ’e karşı alınan galibiyetlerde birden fazla oyuncusundan katkı almayı başaran Fenerbahçe Beko ’da öne çıkan oyuncular ise Nando De Colo, Lorenzo Brown ve Edgaras Ulanovas oldu.

Rusya temsilcisi ise Euroleague’in ilk mücadelesinde turnuvanın favori ekiplerinden Barcelona Lassa’ya kaybettikten sonra kendi sahasında Maccabi Tel-Aviv’i mağlup ederek durumu dengeledi. Bu iki maçta takımdan ön plana çıkan isimler ise kadronun tecrübeli oyuncuları olan Mike James ve Will Clyburn oldu. Baskonia’dan bu sezon transfer olan Tornike Shengelia da CSKA Moskova kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova arasında oynanan son 3 maçta Rus temsilcisi 88-70 ve 70-68’lik skorlarla iki galibiyet alırken Fenerbahçe Beko ise 79-75’lik skorla galip gelmişti.

- Euroleague’in ilk 2 haftasında Fenerbahçe Beko oynadığı mücadelelerden galibiyetle ayrıldı ve her iki maçta da 160 sayı barajı aşılmadı.

CSKA Moskova ise lige 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başladı. CSKA Moskova ise lige 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başladı. Rusya ekibinin maçlarında 150 sayı barajı aşılmadı.

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