Fenerbahçe Beko'da Covid-19'lu sayısı 7'ye çıktı

İSTANBUL / DHA
16 Nisan 2021 Cuma - 17:10
Fenerbahçe Beko
Erkek Basketbol
Takımı'ndan 2 kişinin bugün yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Böylece takımdaki vaka sayısı 7'ye yükseldi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.
Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir.
Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."