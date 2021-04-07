Fenerbahçe Beko'da koronavirüs vakası

Fenerbahçe Beko'da teknik kadrodan bir kişi koronavirüse yakalandı.

07 Nisan 2021 Çarşamba - 17:24
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda teknik kadrodan bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testlerinde teknik kadrodan bir ismin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
 
Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncuların, teknik ekibin ve personelin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Kovid-19 testlerinde ise tüm sonuçların negatif çıktığı aktarıldı.
 
Sonucu pozitif olan teknik ekip çalışanının izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

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Etiketler: fenerbahçe beko korona
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