Fenerbahçe Beko'da Sloukas takımdan resmen ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü devam ediyor. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama ile Yunan isim Kostas Sloukas da takımdan ayrıldı

24 Temmuz 2020 Cuma - 7:37
İLGİLİ HABERLER
Ronald Jordan Hunter resmen Galatasaray'da Galatasaray'dan Nikos Pappas bombası! Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile yollar ayrılıyor İspanya şampiyonu Baskonia'ya Türk antrenör Galatasaray'dan 3 transfer... Barış Ermiş, Galatasaray'da!

Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü devam ediyor. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama ile Yunan isim Kostas Sloukas da takımdan ayrıldı.
 
Fenerbahçe'de koç Obradovic'in ardından Luigi Datome ve Kalinic gibi isimler de transfer olmuştu. Takımdan ayrıca Derrick Williams, Joffrey Lauvergne, Egehan Arna, James Nunnally ayrıldı
 
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
 
Fenerbahçe Ailesi'ne 2015-16 sezonunda katılan ve takımımızda sergilediği performansla kendisini Avrupa'nın en değerli oyun kurucularından biri olarak kabul ettiren Kostas Sloukas ile yollarımız ayrılmıştır.
 
2018-19 sezonunda EuroLeague'de en iyi beşe seçilerek hepimizi gururlandıran Sloukas, başta EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, takımımızın elde ettiği sayısız başarıda en önemli parçalardan biri olmuş ve Çubuklu formayı giydiği süre boyunca her zaman özveriyle mücadele etmiştir.
 
Kostas Sloukas, Fenerbahçe basketbolunun en özel dönemlerinden birine imza atan kadromuzun kıymetli parçalarından biri olarak her daim hatırlanmaya devam edecektir. Değerli sporcumuz Kostas Sloukas'a, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
'Sadece arkadaşız' demişlerdi ama... 'Sadece arkadaşız' demişlerdi ama...
Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için skandal teklif! Başkan açıkladı...Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için skandal teklif! Başkan açıkladı... Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri başlıyor! 2 yıldız birden...Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri başlıyor! 2 yıldız birden... Galatasaray'da bir ayrılık daha! Terim'i yıkan haber...Galatasaray'da bir ayrılık daha! Terim'i yıkan haber...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.