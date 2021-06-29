Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha

Fenerbahçe Beko İspanyol ekibi Baskonia'dan ayrılan Achille Polonara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

29 Haziran 2021 Salı - 12:29
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Fenerbahçe Beko, Achille Polonara ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı lacivertliler daha önce Devin Booker, Marial Shayok, Perria Henry, İsmet Akpınar'ı kadrosuna dahil etmişti. 
 
İşte resmi siteden yapılan açıklama;
 
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu İspanyol temsilcisi TD Systems Baskonia’da geçiren İtalyan forvet Achille Polonara (2.02, 1991) ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
 
Achille Polonara kimdir?
 
Achille Polonara, 23 Kasım 1991 tarihinde İtalya’nın Ancona kentinde dünyaya geldi. Teramo Basket ile basketbola adım atan Polonara, 2009-2010 sezonunda ilk kez Serie A’da yarışma şansı buldu. 2009-2012 yılları arasında bu takımın formasını giyen Polonara, 2012 yazında Pallacanestro Varese’ye geçti. 2012-13 ve 2013-14 yılları arasında bu takımda forma giyen Polonara, ilk kez EuroCup’ta mücadele etme şansını da 2013-14’te bu ekiple yaşadı.

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Etiketler: fenerbahçe beko Achille Polonara
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