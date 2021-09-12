Fenerbahçe Beko'dan Mike James sürprizi

Fenerbahçe Beko ABD'li guard Mike James ile 2 yıllık sözleşme yapmaya hazırlanıyor.

12 Eylül 2021 Pazar - 12:00
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Basketbolda yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe Beko için flaş bir transfer söylentisi ortaya atıldı. Igor Kokoskov'un ardından başantrenörlüğe Alexander Djordjevic'i getiren sarı-lacivertliler önemli bir transfer hamlesine hazırlanıyor.
 
Mike James, Fenerbahçe Beko'ya 2 yıllık imza atacak
 
Litvanyalı gazeteci Donatas Urbonas, Fenerbahçe Beko'nun Mike James ile anlaştığını duyurdu. Haberini kaynaklarına dayandıran Urbonas, sarı-lacivertlilerin ABD'li guard ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.
 
CSKA Moskova'dan Brooklyn'e gitmişti
 
Ünlü basketbolcu geçtiğimiz sezon formasını giydiği CSKA Moskova ile takım içerisinde sorunlar yaşayarak Brooklyn Nets'in yolunu tutmuştu. 31 yaşındaki yıldız, CSKA Moskova formasıyla çıktığı 55 Euroleague maçında 19.3 sayı 3.1 ribaund 5.7 asist ortalamaları ile oynamıştı.
 
Skorer ve bireysel oyunu seviyor
 
Skorer özelliği ile ön plana çıkan 1.85 boyundaki guard zaman zaman takım oyunundan çıkarak bireysel oynamayı sevmesiyle tanınıyor.
 
Önemli takımlarda forma giydi
 
Mike James daha önce Baskonia, Panathinaikos ve Armani Milano gibi Avrupa takımlarının yanı sıra NBA'de New Orleans Pelicans'da oynadı.

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Etiketler: Mike James fenerbahçe beko
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