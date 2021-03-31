Fenerbahçe Beko Euroleague'de Play Off'lara kaldı

31 Mart 2021 Çarşamba - 0:04
Basketbol THY Avrupa
Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko
, deplasmanda Almanya
temsilcisi Bayern Münih'i 77-68 mağlup etti. Münih kentindeki Audi
Dome'un ev sahipliği yaptığı çekişmeli geçen mücadeleye iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 18-15 önde geçerken, soyunma odasına 35-34 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda rakibinden daha iyi organize alan sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 53-44 önde tamamladığı karşılaşmadan 77-68 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko'da 21 sayı kaydeden Nando de Colo maçın en skorer
oyuncusu olurken, Marko Guduric 18, Jan Vesely 15 sayıyla skora katkı yaptı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 20. galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise 13. yenilgisini aldı.Anadolu Efes
'in ardından Fenerbahçe Beko da Play-Off'lara kaldı.