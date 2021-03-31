Fenerbahçe Beko Euroleague'de Play Off'lara kaldı

THY Euroleague'in 32'nci hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'i 68-77'lik skorla mağlup ederek Play-Off'u garantiledi.

31 Mart 2021 Çarşamba - 0:04
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe  Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 77-68 mağlup etti.  Münih kentindeki Audi Dome'un ev sahipliği yaptığı çekişmeli geçen  mücadeleye iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 18-15 önde  geçerken, soyunma odasına 35-34 üstünlükle girdi.
 
İkinci yarıda rakibinden daha iyi organize alan sarı-lacivertli ekip,  üçüncü çeyreğini 53-44 önde tamamladığı karşılaşmadan 77-68 galip ayrıldı.  Fenerbahçe Beko'da 21 sayı kaydeden Nando de Colo maçın en skorer  oyuncusu olurken, Marko Guduric 18, Jan Vesely 15 sayıyla skora katkı yaptı.  Sarı-lacivertliler bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 20. galibiyetini  elde etti. Bayern Münih ise 13. yenilgisini aldı.Anadolu Efes'in ardından Fenerbahçe Beko da Play-Off'lara kaldı.
 
 

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