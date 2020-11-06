Fenerbahçe Beko - Khimki Moskova maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sezon başında büyük değişiklikler sonucunda kadrosunu oturtan ve Euroleague ’de ortalama üstü devam eden Fenerbahçe Beko , zorlu mücadelede Khimki ile kozlarını paylaşacak. Maccabi Tel Aviv deplasmanından galibiyet çıkararak kötü gidişata son veren Fenerbahçe Beko’da önce çıkan isimler şu anda Nando De Colo ve Jan Vesely…

Khimki Moskova ise pozitif vakalar sebebiyle ve bununla birlikte Alexey Shved’in sakat olduğu dönemde bir hayli zorlansa da Rus oyuncunun takıma yeniden katılmasıyla beraber Kızılyıldız karşısında ilk Euroleague galibiyetini aldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Rus ekibiyle 2 kez karşı karşıya geldi ve bu maçların birinde alip gelmeyi başardı.

Igor Kokoskov ve öğrencilerininbu sezon Euroleague arenasında oynadığı 6 karşılaşmada da 160 sayı barajı aşılmadı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu heyecanlı Euroleague karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com kullanıcılarının şu ana kadar en çok tercih ettiği bahislerden biri de Fenerbahçe Beko galibiyeti oldu. %53’lük kesim ev sahibi ekibin galibiyetini tercih etti.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN MAÇ TAHMİNİ

Fenerbahçe geçen hafta Maccabi'yi deplasmanda yenip 3 maç sonra kazanmayı başardı. İyi savunma yaptılar. Khimki de Kızıl Yıldız'ı yenip ilk galibiyetini aldı. Covid vakaları ve sakatlıklar nedeniyle hiç tam kadro maça çıkamamışlardı. Shved, Booker, Timma, Monroeo, McCollum, Jerebko gibi yıldızlara sahipler. Fenerbahçe için zor maç olacak. Sarı-Lacivertliler evinde galibiyete yakın ama çok fark olacağını düşünmüyorum. 7.5 handikaptan 2 tercihini öneriyorum.