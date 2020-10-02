Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız maç özeti!

THY Euroleague’in ilk haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız’ı 77-63 mağlup etti.

02 Ekim 2020 Cuma - 22:07 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 22:09
İLGİLİ HABERLER
THY Euroleague’e Fener iyi, Efes kötü başladı! Anadolu Efes, Zenit maçı özeti... Los Angeles Lakers NBA finaline yükseldi Courtney Williams ve Hruscakova Galatasaray'da! Boston - Miami maç sonucu: 101-106 Anadolu Efes'te bir oyuncuda corona virüs vakası!

THY Euroleague’in ilk haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız’ı 77-63 mağlup etti. Seyircisiz oynanan maçta temsilcimiz, Sırbistan ekibine şans tanımadı.İkinci periyotta farkı açan Fenerbahçe ilk yarıyı 42-30 önde tamamladı.Fenerbahçe Beko’dan Lorenzo Brown 17 sayıyla maçın en skoreri olurken, sarı-lacivertli takımda 4 oyuncu çift basamaklara ulaştı. Ulanovas 13, De Colo 12 ve Ali Muhammed 11 sayı kaydetti. Kızılyıldız’da ise Jordan Loyd 15 sayıyla takımının en çok sayı üreten ismi oldu. Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 2. haftasında Perşembe günü bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaşacak.
 
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Milan Nedovic
FENERBAHÇE BEKO: Vesely 8, Ulanovas 13, Brown 17, Ali Muhammed 11, De Colo 12, Ahmet Düverioğlu 1, Barthel 5, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 3, Eddie 5
KIZILYILDIZ: Hall 2, Loyd 15, Simonovic, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Kuzmic 7, Walden 9, Davidovac 5, Reath 4, Dobric 6
 
1İNCİ PERİYOT: 24-20
 
DEVRE: 42-30
 
3ÜNCÜ PERİYOT: 57-41

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fırtınası! Takımını ipten aldı Fenerbahçe'de Altay Bayındır fırtınası! Takımını ipten aldı
Kadıköy'de herkesin konuştuğu an! Maça damga vurdu!Kadıköy'de herkesin konuştuğu an! Maça damga vurdu! Fenerbahçe - Karagümrük maçında Caner Erkin çılgına döndü!Fenerbahçe - Karagümrük maçında Caner Erkin çılgına döndü! Başakşehir'de Okan Buruk kahroldu! Hasan Ali Kaldırım detayı...Başakşehir'de Okan Buruk kahroldu! Hasan Ali Kaldırım detayı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.