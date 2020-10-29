Fenerbahçe Beko- Maccabi Tel Aviv maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

MACCABI TEL AVIV – FENERBAHÇE BEKO

Geçtiğimiz sezona oranla takımı baştan aşağı değiştiren Fenerbahçe Beko, geride bırakılan 5 haftalık mücadeleyi 2 galibiyet ile kapattı. Son olarak Yunanistan deplasmanında Panathinaikos’a mağlup olan temsilcimiz, bu kez hücumda daha etkili bir performans sergileyip kötü gidişata son verme peşinde. Sarı lacivertli ekipte Danilo Barthel, sakatlığından dolayı mücadelede süre alamayacak.

Bunun yanı sıra kadrosuna kattığı yıldız isim Ante Zizic ile dikkatleri üzerine çeken İsrail ekibi de Khimki karşısında alınan galibiyetin devamını getirmek istiyor. Dorsey, Zizic ve Wilbekin’in ön plana çıktığı ekipte, Fenerbahçe maçı için saha içi eşleşmeleri de oldukça ilgi çekici olacak. Ante Zizic – Jan Vesely ve Nando De Colo – Wilbekin eşleşmeleri basketbolseverlere keyifli anlar yaşatacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Geçtiğimiz sezon içerisinde Maccabi Tel Aviv ile 2 kez karşılaşan Fenerbahçe Beko, bu 2 karşılaşmada da parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

İki ekibin karşı karşıya geldiği son 2 maçta da 160 sayı barajı aşılmadı.

Ev sahibi ekip Maccabi Tel Aviv, Euroelague’de çıktığı 5 maçın 3’ünde 160 sayı barajı aşıldı.

Konuk ekip Fenerbahçe Beko’nun Euroleague arenasında çıktığı hiçbir maçta ise 160 sayı barajı aşılmadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu heyecanlı Euroleague karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com kullanıcılarının şu ana kadar en çok tercih ettiği bahislerden biri de Fenerbahçe Beko galibiyeti oldu. %48’lik kesim temsilcimizin galibiyetini tercih etti.