Fenerbahçe Beko - Panathianikos maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son olarak Salı günü Baskonia’yı 96 – 76 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Beko , kendi adına kabus gibi başlayan sezonda farklı bir hikaye yazma yolunda ilerliyor. Takıma sonradan katılan oyuncular ve taşların yavaş yavaş yerine oturmasıyla birlikte bir düzen elden eden sarı lacivertliler, karşılaşmaya Papapetrou’dan yoksun çıkacak Panathinaikos karşısında galibiyet arayacak.



Saat 20.00’da başlayacak zorlu mücadelede Danilo Barthel’in forma giymesi beklenmiyor.



Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ise Asvel karşısında kazanarak Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ise Asvel karşısında kazanarak Euroleague ’deki 6. Galibiyetini almıştı. İlk sekiz takım umutlarından oldukça uzakta kalan Panathinaikos, sezonu daha geride bulunan hedeflerle tamamlayacak gibi gözüküyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise bu sezon 19 maçta 9 galibiyet alırken bu maçların yalnızca 5’inde 160 sayı barajı aşıldı.

Baskonia’nın ise bu sezon oynadığı 19 maçın 9’unda 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri Fenerbahçe Beko’nun kendi evinde Panathinaikos’u konuk edeceği maçta %20 oranında temsilcimizin galibiyetini tercih ediyor.

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