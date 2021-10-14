Fenerbahçe Beko, Unics Kazan'ı 39 sayı farkla geçti

Turkish Airlines Euroleague 'in dördüncü haftasında Fenerbahçe Beko , Unics Kazan'ı ağırladı. Ataşehir 'de oynanan mücadele ev sahibi ekibin 80-41'lik galibiyetiyle sona erdi.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de bu sezon ikinci kez parkeden galip ayrıldı. 41 sayı, Unics Kazan'ın kulüp tarihinde bir Euroleague maçında attığı en az sayı oldu.

Fenerbahçe Futbol A Takımı Teknik Direktörü Vitor Pereira da mücadeleyi salonda takip etti. Portekizli çalıştırıcıya tribündeki taraftarlar destek tezahüratında bulundu.