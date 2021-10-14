Fenerbahçe Beko, Unics Kazan'ı 39 sayı farkla geçti

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in dördüncü haftasında konuk ettiği Unics Kazan'ı 80-41 mağlup etti.

14 Ekim 2021 Perşembe - 23:26
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Turkish Airlines Euroleague'in dördüncü haftasında Fenerbahçe Beko, Unics Kazan'ı ağırladı. Ataşehir'de oynanan mücadele ev sahibi ekibin 80-41'lik galibiyetiyle sona erdi.
 
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de bu sezon ikinci kez parkeden galip ayrıldı. 41 sayı, Unics Kazan'ın kulüp tarihinde bir Euroleague maçında attığı en az sayı oldu.
 
Fenerbahçe Futbol A Takımı Teknik Direktörü Vitor Pereira da mücadeleyi salonda takip etti. Portekizli çalıştırıcıya tribündeki taraftarlar destek tezahüratında bulundu.
 
Öte yandan Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Altay Bayındır da mücadeleyi salondan takip edenler arasında yer aldı.
 

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