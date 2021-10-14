Fenerbahçe Beko, Unics Kazan'ı 39 sayı farkla geçti

14 Ekim 2021 Perşembe - 23:26
Turkish Airlines Euroleague
'in dördüncü haftasında Fenerbahçe Beko
, Unics Kazan'ı ağırladı. Ataşehir
'de oynanan mücadele ev sahibi ekibin 80-41'lik galibiyetiyle sona erdi.
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de bu sezon ikinci kez parkeden galip ayrıldı. 41 sayı, Unics Kazan'ın kulüp tarihinde bir Euroleague maçında attığı en az sayı oldu.
Fenerbahçe Futbol A Takımı Teknik Direktörü Vitor Pereira da mücadeleyi salonda takip etti. Portekizli çalıştırıcıya tribündeki taraftarlar destek tezahüratında bulundu.
Öte yandan Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Altay
Bayındır da mücadeleyi salondan takip edenler arasında yer aldı.