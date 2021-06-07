Fenerbahçe Beko'yu deviren Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Sahasında oynadığı ilk iki maçı 111-71 ve 95-73'lük skorlarla kazanan lacivert-beyazlı takım, üçüncü karşılaşmadan da galip ayrılarak Basketbol Süper Ligi'nde kupanın sahibi oldu.

ANADOLU EFES'TEN DUBLE

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko 'yu da geçerek sezonu 2 kupayla kapattı.

25 YIL SONRA İKİNCİ AVRUPA KUPASINI KAZANDI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes , 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanarak adını tarihe yazdırdı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu. Sarı-lacivertli takım, 2017'de kupayı müzesine götürmüştü.

TÜRK BASKETBOLUNUN AVRUPA'DA 10. KUPASI

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını kazandırdı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasını kazanarak Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı.

Türkiye ilk Avrupa Ligi zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı. Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi.

Galatasaray 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü.

ERGİN ATAMAN, KUPA KOLEKSİYONUNU TAMAMLADI

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamayı başardı.