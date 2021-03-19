Fenerbahçe Beko - Zalgiris karşılaşması özeti!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 84-61 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, takım halinde iyi oynayarak play-off yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi...

AA 19 Mart 2021 Cuma - 12:05 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 12:24
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, evinde Litvanya ekibi Zalgiris'i 23 sayı farkla, 84-61 mağlup etti.
 
Sarı-lacivertliler bu sonuçla 18'inci galibiyetini alırken, konuk ekip 15'inci kez mağlup oldu.
 
Bu arada karşılaşma öncesi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla bando ekibi, Çanakkale Türküsü'nü salonda bulunan az sayıda taraftarın da eşliğiyle seslendirdi.
 
Ayrıca Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilen Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Naz Aydemir Akyol'a sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç tarafından ödülü verildi.
 
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen  basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Kokoskov, sonuçtan mutlu olduğunu  aktardı.
 
Kokoskov, oynayan her oyuncunun katkıda bulunduğunu belirterek, "Çok  önemli bir maçtı. Bu süreçte kolay maç ya da daha az önemli maç yok. Biz birlikte  oynadık, odaklandık ve enerjimiz çok iyiydi. Bunu sahaya yansıttık. Sahamızı  korumayı başardık. Eğer play-off takımı olmak istiyorsanız iç sahada oynadığınız  maçları kazanmalısınız. Bir antrenör olarak inişler çıkışlar olduğunu, bir takım  hatalar olduğunu bulabilirim. Sonuç için çok mutluyum. Bir yandan da psikolojik  bir maçtı. Zalgiris, yetenekli bir takım. Elbette endişe vardı ancak korku yoktu.  Daha cesurduk. Zalgiris'i tebrik ediyorum. Başantrenörleri çok iyi bir arkadaşım  ve şu ana kadar çok iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum." ifadelerini  kullandı.
 
Schiller: "Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum"
 
Zalgiris Başantrenörü Martin Schiller, Fenerbahçe Beko'nun maçı  kazanmayı hak ettiğini belirtti.
 
Schiller, skor üretmekte zorlandıklarını ifade ederek, "Fenerbahçe  Beko'yu tebrik ediyorum. Kazanmayı hak ettiler. Şu an için sahanın iki yönünde de  zorlanıyoruz. Bu savunmaya da hücuma da yansıyor. İki tarafta da iyi değiliz. Bu  da can sıkıcı." değerlendirmesinde bulundu.
 

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Etiketler: Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas Euroleague
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