Beşiktaş Fenerbahçe karşısında 15 yıl sonra tarih yazdı

VE MAÇ SONA ERDİ... FENERBAHÇE 3 BEŞİKTAŞ 4 98'Mauricio Lemos da rakibiyle girdiği münakaşanın ardından sarı kart gördü.

98'Beşiktaş'ta Josef de Souza, Mauricio Lemos'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.



97'FENERBAHÇE FARKI BİRE İNDİRDİ! Ozan Tufan penaltı atışını gole çevirdi! 95'PENALTI! VAR incelemesinin ardından Welinton'un Thiam'a ceza sahasında faul yaptığı tespit edildi. Fenerbahçe penaltı kullanacak. 87' GOLL N'Sakala Fenerbahçe 2 Beşiktaş 4 83'FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Caner Erkin 'in sol kanattan yaptığı ortasına altıpasta bomboş vuran Mert Hakan'ın şutu yandan auta gitti. 81'Fenerbahçe'de ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan Tufan'ın gelişine vuruşu farklı şekilde auta gitti.



80'İki takım oyun cuları da yorgunluk belirtileri gösteriyorlar. 79'Karşılaşmada oyunun temposu iyice düşmüş durumda. 74'Fenerbahçe'de Aboubakar'ın hatalı pası sonrası topla buluşan Pelkas'ın ara pası Ademi'den önce kaleci Utku'da kaldı.

74'Fenerbahçe'de Aboubakar'ın hatalı pası sonrası topla buluşan Pelkas'ın ara pası Ademi'den önce kaleci Utku'da kaldı.

69'Beşiktaş'ta Necip Uysal 'ın yerine Welinton oyuna girdi. 68'FENERBAHÇE FARKI BİRE İNDİRDİ! Sağ kanattan yapılan ortaya önce Ademi kafayı vurdu, seken topu tamamlayan Ozan Tufan ise ağları havalandırdı! 65'Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu yandan dışarı gitti.

64'FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında bomboş kafayı vuran Ozan Tufan'ın şutu kaleci Utku'da kaldı.

63'Fenerbahçe'de Filip Novak'ın yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.

63'Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Bernard Mensah'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve gelecek haftaki maç öncesinde cezalı duruma düştü. 53' GOLL Necip Uysal Fenerbahçe: 1 Beşiktaş: 3 51'FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Caner'in kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında bomboş yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşu farklı şekilde auta gitti.

50'Fenerbahçe sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

50'BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ! Gökhan Gönül'ün yüzüne darbesinin ardından Cyle Larin ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışıdna kaldı. 46' İkinci yarıya Beşiktaş başladı... 45' İLK YARI SONUCU... FENERBAHÇE: 1 BEŞİKTAŞ: 2



44' Sergen Yalçın sarı kart gördü. 41'Bu dakikalarda orta sahalar daha kolay geçilmeye başlandı.



40'Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Altay uzaklaştırdı. 39'BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE! Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya da çarpıp direk dibinden kornere gitti. 37'Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci Utku parmaklarının ucuyla çelerek uzaklaştırdı.

37'Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, Bernard Mensah'ı formasından çektiği için sarı kart gördü.

36'Fenerbahçe sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

36'Fenerbahçe'de sakatlanan Diego Perotti'nin yerine Caner Erkin oyuna girdi. 35'Fenerbahçe'de Diego Perotti bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

35'Cisse ayrıca Beşiktaş'a karşı ilk defa GOL buldu.

34'Cisse böylece bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.

34'FENERBAHÇE FARKI BİRE İNDİRDİ! Kullanılan köşe vuruşuna Tisserand kafayı vurdu, ardından altıpasta bomboş topla buluşan Cisse'nin vuruşu ağları havalandırdı! 29'Fenerbahçe'de Perotti'nin ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı.

28'Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Novak kesti.

27'Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu savunmada Montero uzaklaştırdı.

26'Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. 22'VAR incelemesinin ardından GOL kararı onaylandı. Beşiktaş 2-0 önde!

21'Fenerbahçeli oyuncuların GOL öncesinde kendilerine faul yapıldığı yönünde itirazları var. Pozisyon VAR'da inceleniyor.

20'Böylece Aboubakar kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

20'BEŞİKTAŞ FARKI İKİYE ÇIKARDI! Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında bomboş kafayı vuran Aboubakar'ın şutu tam köşeden ağlarla buluştu! 15' Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, Vincent Aboubakar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü 14'Şu ana dek Fenerbahçe'nin %61'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

13'Siyah-beyazlılar geriden oyun kurarken Josef iki stoperin arasına giriyor.

12'Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Tisserand uzaklaştırdı. 8'Maçın başında ikinci bölgede sıkı ikili mücadeler yaşanıyor.

7'Beşiktaş kaptığı toplarla hızlı çıktığında etkili bir görüntü sergiliyor.

5'Maça iyi başlayan taraf Fenerbahçe olsa da golü bulan taraf Beşiktaş oldu.



4'Aboubakar böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.



4'BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ! Larin'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kaleci Altay'ın kapattığı köşeden ağları havalandırdı!