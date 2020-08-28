Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Diego Perotti...

Roma ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan F.Bahçe, Perotti için İtalyan ekibiyle bir kez daha masaya oturacak. Hedef, Roma’nın inadın ı kırıp Sarı-Lacivertli taraftara yeni bayram yaşatmak.

28 Ağustos 2020 Cuma - 8:55
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Fenerbahçe transferde limit tanımıyor. Sarı-Lacivertliler'de yeni hedef Diego Perotti...
 
Roma ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan Fenerbahçe İtalyan kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Kanarya 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için teklifini güncelleyecek.
 
FENER İSTEYİNCE KIYMETE BİNDİ
 
Roma normalde Perotti'yi 2 milyon Euro civarında bir bonservis ücretiyle bırakmak istiyordu. Ancak Fenerbahçe oyuncuyu isteyince Arjantinli kanat oyuncusu bir anda kıymete bindi!
 
BU KEZ İŞİ BİTİRMEK İSTİYOR
 
Fenerbahçe ile Roma bir kez daha masaya oturacak. Sarı-Lacivertliler makul bir fiyatla Arjantinli yıldız futbolcunun transferini sonuçlandırmayı planlıyor.
 
YEDEKTE LIMNIOS VAR
 
Fener Perotti ile pürüz yaşarsa Erol Bulut'un da çok istediği Dimitrios Limnios ile görüşülecek. 22 yaşındaki PAOK'lu yıldız iki kanatta da oynuyor. (Takvim)
 
 

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