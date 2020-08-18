Fenerbahçe Blend Baftiu'yla anlaştı

Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe Vedat Muriç'ten sonra takıma ikinci Kosovali'yı katmaya çok yakın.

18 Ağustos 2020 Salı - 7:15
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Bu sezon harcama limitleri ve borçlarla ilgili sıkıntısı bulunan Fenerbahçe genç, kaliteli, maliyeti az ve geleceğe yönelik oyuncuları aramaya devam ediyor. Kosova basınından Arlind Sadiku'nun haberine göre Sarı Lacivertliler, KK Balkani takımının 22 yaşındaki hücumcu orta sahası Blend Baftiu'yla her konuda anlaşma sağladı. Kulüpler de aralarındaki son pürüzleri gidermeye çalışıyor.
 
Geçen sene takımıyla 34 maça çıkan Blend Baftiu, 20 gol 1 asistlik performans sergiledi.
 
 
 

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