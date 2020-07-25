Fenerbahçe, Brahim Darri transferini bitirdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna kattı. Sarı Lacivertli ekip, Darri'nin bonservisi için Karagümrük'e 500 bin euro ödeyecek.

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:22
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, Giuliano'nun menajeriyle görüştü Emre Belözoğlu ile Gökhan Gönül buluştu! Max Kruse'nin yerine Manuel Lanzini Luiz Gustavo'ya Fransız devinden kanca! Mehmet Demirkol, F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi. Transferde düşük bütçeli oyunculara yönelen Sarı Lacivertli ekip, Karagümrük formasıyla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna kattı. Kanarya, Fas asıllı Hollandalı futbolcunun bonservisi için Karagümrük'e 500 bin euro ödeyecek. Fatih Karagümrük'ün TFF 1. Lig play-off macerasının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
 
Bu sezon Karagümrük ile 31 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol 1 asistlik Brahim Darri, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
 
Emre Belözoğlu'ndan sosyal medya talebi
 
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon sportif direktör koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, Darri'nin imza öncesi aktif olarak kullandığı Instagram hesabının temizlemesini istedi. Darri de Belözoğlu'nun bu talebini yanıtsız bırakmadı ve hesabında sadece 4 gönderi bıraktı.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden!
Büyük sürpriz! Burak Yılmaz ile birlikte gidiyor! Büyük sürpriz! Burak Yılmaz ile birlikte gidiyor!  Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde üst üste kötü haber! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde üst üste kötü haber! Acun Ilıcalı'nın oyuncusu, Fenerbahçe'nin resmi teklifini açıkladı! Acun Ilıcalı'nın oyuncusu, Fenerbahçe'nin resmi teklifini açıkladı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.