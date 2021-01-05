Anlaşma tamam! Bu da Fenerbahçe'nin Onyekuru'su olacak

Fenerbahçe, İngiliz ekibi QPR'da forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osavi-Samuel ile anlaştı.

05 Ocak 2021 Salı - 15:37 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 16:10
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A Spor'da geçen son dakika haberine göre Fenerbahçe, Nijeryalı kanat oyuncusu Osayı Samuel ile anlaştı. QPR'de forma giyen kanat oyuncusu hakkında bilgiler peş peşe geliyor. Oyuncunun kulübüyle bonservis pazarlıkları sürüyor. Bright Osayi-Samuel, geçen sezonki transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.
 
FENERBAHÇE'DEN TRANSFER HAMLESİ!
 
Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kanat oyuncusu Osayı Samuel ile anlaştığı iddia edildi. Bonservis bedeli konusunda QPR ile anlaşma zemini aranıyor.
 
Kariyerine Blackpool takımında başlayan Osayi, 2017 yılında QPR takımına transfer oldu. Nijerya'nın Okija şehrinde doğan kanat oyuncusu sağ kanatta forma giyiyor.
 
FENERBAHÇE'NİN ANLAŞTIĞI OSAYI SAMUEL KİMDİR?
 
Osayı Samuel'in hem İngiliz pasaportu hem de Nijerya pasaportu var. Hem forvet hem de sağ kanat pozisyonunda forma giyebilen başarılı oyuncu 31 Aralık 1997'de Nijreya'da dünyaya geldi. Queens Park Rangers ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden oyuncu 1.75 boyunda.
 

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Etiketler: Osayı Samuel fenerbahçe
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