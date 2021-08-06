Fenerbahçe, Burak Kapacak transferini resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

06 Ağustos 2021 Cuma - 19:01
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Bursaspor'un altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile öne çıkan kanat oyuncusu Burak Kapacak, Fenerbahçe ile anlaştı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü’nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır." denildi.
 
Bursaspor'da son dönemlerde hücuma sunduğu katkı ile dikkati çeken Burak Kapacak, yeşil beyazlı forma ile çıktığı 78 maçta 7 gol kaydederken, 15 de asist yaptı.
 
Geçtiğimiz sezon ise lig ve kupada toplamda 34 maça çıkan genç oyuncu; 7'şer gol ve asist ile hücuma katkı verdi.

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