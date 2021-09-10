Fenerbahçe Bustos'un peşini bırakmadı! Ocak'ta...

Fenerbahçe, Miguel Crespo'ya imza attırdıktan sonra transferin son saatlerinde Fabricio Bustos için bir hamle daha yaptı. Bu girişimde, 23 yaşındaki sağ bekin, "Sözleşmesi yakında bitecek bir oyuncu için kulübümün bu kadar yüksek para istemeleri ilginç. 3 ay sonra istediğim takımla anlaşabileceğim" sözleri etkili oldu. Ancak Independiente, önceki tekliflerde olduğu gibi son girişime de olumsuz yanıt verince Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi kapandı.

Yönetim şimdiden ocak ayındaki ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Listenin ilk sırasında da Bustos var. Arjantinli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu nedenle 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla görüşme hakkına sahip.

OSAYI SAMUEL TAKTİĞİ

Fenerbahçe, Bustos için, geçen sezon Osayi-Samuel'de izlediği stratejiyi izleyecek. Kanarya, sözleşmesi bitecek olan Samuel ile anlaştıktan sonra QPR'yi 500 bin Euro'ya ikna etmişti. Şimdi de Bustos ile önümüzdeki sezondan geçerli olacak sözleşme imzalandıktan sonra Independiente'ye düşük bir teklif yapılarak Bustos'u bedava kaybetmemeleri için son bir şans verilecek.

Bu kabul edilirse, 23 yaşındaki sağ bek ocak ayından itibaren Çubuklu formayı giyecek. Reddedilirse, transfer sezon sonunda bedelsiz olarak gerçekleşecek. (Fanatik)