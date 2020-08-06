Fenerbahçe büyük çıkmazda! 2 tane Vedat satsa da yetmiyor

Vergiler dahil edildiğinde Fenerbahçe’nin mevcut futbolcu ve teknik heyet maliyeti 462 milyon lirayı buluyor. Harcama limiti ise sadece 177 milyon lira olacak. Sarı-lacivertliler aradaki bu farkı futbolcu satışı ile kapatsa bile transferler için yeni kaynak yaratmak zorunda... Yönetimin krizi nasıl aşacağı merak konusu.

06 Ağustos 2020 Perşembe - 10:52
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TFF'nin açıkladığı harcama limitlerine büyük tepki gösteren Fenerbahçe'de tablo tahmin edilenden çok daha kötü... Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler'in sözleşmesi devam eden futbolculara yeni sezonda ödeyeceği maaş 31.9 milyon Euro seviyesinde. Bu rakama takımdan ayrılan Kruse de dahil. Alman yıldızla ilgili konu FIFA'ya taşındığı için maaş ödemesi devam edecek. Yeni teknik direktör Erol Bulut ve yardımcılarının da toplam maliyetinin 2.5 milyon Euro olması bekleniyor.
 
Yüzde 60'lık vergi de dahil edildiğinde Sarı-lacivertli takımın yönetime yeni sezondaki yükü 55 milyon Euro (462 milyon lira) olacak. Harcama limiti ise sadece 177 milyon lira.
 
Yönetim aradaki 34 milyon Euro'luk farkı futbolcu satışı ile kapatsa bile yeni transfer yapabilmek için ek kaynak gerekecek. Bu kıskaçtan nasıl çıkılacağı büyük merakla bekleniyor..

 

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Etiketler: Fenerbahçe Vedat transfer limit
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