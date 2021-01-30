Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı Misli.com'da

Kadıköy'de üst üste 4 kez kazanan Fenerbahçe, Marius Sumudica ile ilk resmi maçına çıkacak olan Rizespor'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

30 Ocak 2021 Cumartesi - 11:21
İLGİLİ HABERLER
Günün En Çok Oynanan Maçları Gaziantep FK - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları Tottenham - Liverpool maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları

FENERBAHÇE - RİZESPOR

Üst üste 5 maç kazandıktan sonra Sivas deplasmanından 1 puanla dönen Fenerbahçe, Kayserispor'u belki de sezonun en iyi oyunuyla yenip 20 hafta sonunda 42 puana ulaşmıştı.Yeni transfer Attila Szalai soğukkanlı oyunuyla göz doldururken, tribünden maçı izleyen Mesut Özil ise hafta arasında düzenlenen imza töreninde arkadaşlarından övgüyle bahsetti.Diego Perotti, Sadık Çiftpınar, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül ve Marcel Tisserand sakatlıkları süren, tedavileri devam eden isimler...Bir başka yeni transfer Bright Osayi-Samuel takımla 2 tam gün birlikte çalıştı. Herkesin aklında aynı soru! Mesut Özil, Rizespor'a karşı oynayacak mı? Fenerbahçe'den resmi bir kamp kadrosu açıklaması gelmedi ancak kulübe yakın kaynaklar bir kez daha tribünde olacağını iddia etti. İmza töreni sonrası Osayi-Samuel gibi 2 tam gün takımla çalışan Mesut son dakika sürprizi yapıp kulübede olursa şaşırmamak lazım...

Rizespor cephesinde ise Marius Sumudica takımın başında ilk resmi maçına çıkacak fakat hem koronavirüs hem de sakatlıklarla uğraşıyorlar.Stjepan Tomas sonrası 2 maçta 4 puan topladılar, şimdi de Sumudica'nın kulübeye geçişiyle vites yükseltmek istiyorlar fakat...Fakat savunmadan Montassar Talbi, orta sahadan Mithat Pala ve hücumdan Milan Skoda'nın koronavirüs karantinasında olduğu söyleniyor.Merkez orta sahadan kaptan Abdullah Durak cezalı, Erik Sabo sakat. Tecrübeli isimler İsmail Köybaşı ve Loic Remy zaten uzun süredir yok.Alternatif isimlerden Alberk Koç, as stoperlerden Selim Ay, etkili kanat oyuncusu Fernando Andrade'nin de İstanbul'a gelen kafilede yer almadığı belirtildi.Kısacası tam 10 eksik var! Gözler Braian Samudio'nun üzerinde olacak...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 6 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- Rizespor'un deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

- Marius Sumudica, Fenerbahçe'ye rakip olduğu 5 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet, tek galibiyet bu sezon Gaziantep FK ile...)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!%57'lik kesim Kadıköy'de üst üste 4 maç kazanan sarı-lacivertli takımın galibiyet serisini 5 maça çıkarmasını bekliyor...%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: misli
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da Etebo olmadı Nakamba geliyor Galatasaray'da Etebo olmadı Nakamba geliyor
Dün Ali Koç Başakşehir ile masaya oturmuştu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İrfan Can teklifleriDün Ali Koç Başakşehir ile masaya oturmuştu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İrfan Can teklifleri West Bromwich'den Fenerbahçe'ye Ozan Tufan için 7 milyon euro'luk teklifWest Bromwich'den Fenerbahçe'ye Ozan Tufan için 7 milyon euro'luk teklif Chelsea, Arsenal, Schalke deniyordu! Ali Akman  Eintracht Frankfurt'a imzayı attıChelsea, Arsenal, Schalke deniyordu! Ali Akman  Eintracht Frankfurt'a imzayı attı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.