Fenerbahçe - Çaykur Rizespor! İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

30 Ocak 2021 Cumartesi - 18:10
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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
 
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
 
Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 42 puanla 2. sırada giriyor.
 
İLK 11'LER
 
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta.
 
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio

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