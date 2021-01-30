Fenerbahçe - Çaykur Rizespor! İlk 11'ler belli oldu

30 Ocak 2021 Cumartesi - 18:10
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor
'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut
'un öğrencileri, haftaya 42 puanla 2. sırada giriyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay
, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin
, Ozan Tufan
, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio