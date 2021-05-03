Fenerbahçe Christian Benteke'nin işini bedavaya bitiriyor

Samatta bir türlü form tutamadı, Cisse beklentilerin çok altında kaldı, Ademi ocak ayında kiralandı... Eldeki forvetlerden kötünün iyisi Valencia ile sezonu tamamlamaya çalışan Fenerbahçe’de transfer önceliği golcüye verilecek. Emre Belözoğlu’nun hedefindeki isim ise Christian Benteke! Belçikalı yıldızın Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki forveti bedelsiz olarak kadroya katmanın planlarını yapıyor.