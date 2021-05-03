Fenerbahçe Christian Benteke'nin işini bedavaya bitiriyor

Fenerbahçe, sezon sonunda Crytsal Palace ile kontratı sona erecek olan Bentek için girişimlere başladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 10:04
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Samatta bir türlü form tutamadı, Cisse beklentilerin çok altında kaldı, Ademi ocak ayında kiralandı... Eldeki forvetlerden kötünün iyisi Valencia ile sezonu tamamlamaya çalışan Fenerbahçe’de transfer önceliği golcüye verilecek. Emre Belözoğlu’nun hedefindeki isim ise Christian Benteke! Belçikalı yıldızın Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki forveti bedelsiz olarak kadroya katmanın planlarını yapıyor.

 
Listenin ilk sırasında
 
Emre Belözoğlu, yeni sisteminde kaleye sırtı dönük olarak oynayabilen ‘pivot’ santrfor istiyor. Listenin ilk sırasına da 1.90 m.’lik Benteke’nin adını yazdı. Yıldız futbolcu için ilk temasın kuruluduğu ve menaceri Kısmet Eriş ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi. Benteke’nin, Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

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