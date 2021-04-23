Fenerbahçe çok pişman! Erol Bulut...

Şampiyonluk yarışında yeniden iddialı duruma gelen Fenerbahçe'de Erol Bulut döneminde Kadıköy'de kaybedilen puanların pişmanlığı yaşanıyor.

23 Nisan 2021 Cuma - 7:47
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Fenerbahçe’de Beşiktaş ve Galatasaray’ın arka arkaya yaptığı puan kayıpları şampiyonluk umutlarını tekrar artırdı. Ligde bitime 6 maç kala sarı-lacivertliler tekrar zirve hesaplarını masaya yatırdı.Ancak Erol Bulut döneminde ligde 30 hafta boyunca yaşanan basit kayıplar keyifleri kaçırdı. Sarı-lacivertli takım bu sezon Erol Bulut yönetiminde inişli çıkışlı bir grafik çizdi ve bir türlü aradığı istikrarlı sonuçları yakalayamadı.
 
Bulut yönetiminde hem Kadıköy’de sonuçlar istenildiği gibi olmadı hem derbilerden galibiyet çıkarılamadı hem de kadroda bir düzen kurulamadı. İşte sezon sonu için yapılan hesaplarda herkesi endişelendiren o sıkıntılar:
 
- Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde Kadıköy’de tam 22 puan yitirdi. Sarı-lacivertliler iç sahada 6 yenilgi 2 beraberlikle tarihinin en kötü performansını çizdi.
 
Derbi üzüntüsü
 
- Derbiler sarı-lacivertliler adına adeta kabus oldu. Kadıköy’de çıkılan derbilerde Beşiktaş’a 4-3 ve Galatasaray’a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, deplasmanlarda da berabere kalınca ikili averajları yitirdi. Sezon sonunda Beşiktaş ve Galatasaray ile lig puan puana bitirse ikili averaj gücü rakiplerde olacak.
 
- Kadroda aranan istikrar sağlanamazken, özellikle forvet hattında sorun yaşandı. Samatta sezona iyi başlasa da gerisi gelmedi. Thiam attığı gollere rağmen ilk 11’de tutunamadı. Cisse ve Ademi’den hiç yarar sağlanamadı. Sadece Valencia ön plana çıksa da rakiplerdeki forvet gücü bulunamadı.

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Etiketler: fenerbahçe erol bulut
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