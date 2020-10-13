Fenerbahçe'de 40 milyon liralık kangren!

13 Ekim 2020 Salı - 9:24
Teknik direktör Erol Bulut
, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar'ın yeni sezon planlamasında yer almadığını yönetime bildirmişti... Ancak Türkiye'de transfer dönemi sona ermesine rağmen henüz yolların ayrılamadığı iki yıldız baş ağrıtmaya devam ediyor.
Sarı-Lacivertliler hem Garry Rodrigues hem de Nabil Dirar'ı transfer dönemi süren ülkelere göndermek için yoğun çaba harcıyor.
Eğer girişimler sonuçsuz kalırsa, yönetim iki yıldız için toplam 4 milyon Euro'luk (Yaklaşık 37 milyon lira) maaş ödemesi yapmak zorunda kalacak.
EROL BULUT'UN GÖZÜNE GİREMEDİ
Geçen sezon büyük umutlarla alınan Rodrigues, Erol Bulut'un gözüne girmeyi başaramadı.
(Takvim)