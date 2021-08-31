Fenerbahçe'de 7 futbolcunun durumu kangrene bağladı!

Sarı-lacivertli takım kadroda yer açmak için düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak zorunda. Ancak şu anda istenen adımlar atılamadı.

Sadık, Ademi, Thiam gibi isimler gitse de Caner, Sinan Gümüş, Perotti, Lemos, Zanka, Dirar ve Caulker gibi oyuncuların ayrılması gerekiyor. 8 Eylül’e kadar bu isimlerin gitmesi şart. Şu anda sadece Sinan Gümüş Alanyaspor, Caulker da Gaziantep ile görüşmeler yapıyor. 2 isimden olumlu sonuç bekleniyor.

Eustaquio iddiası

