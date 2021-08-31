Fenerbahçe'de 7 futbolcunun durumu kangrene bağladı!

31 Ağustos 2021 Salı - 8:05
Sarı-lacivertli takım kadroda yer açmak için düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak zorunda. Ancak şu anda istenen adımlar atılamadı.
Sadık, Ademi, Thiam gibi isimler gitse de Caner, Sinan Gümüş, Perotti, Lemos, Zanka, Dirar ve Caulker gibi oyuncuların ayrılması gerekiyor. 8 Eylül’e kadar bu isimlerin gitmesi şart. Şu anda sadece Sinan Gümüş Alanyaspor, Caulker da Gaziantep
ile görüşmeler yapıyor. 2 isimden olumlu sonuç bekleniyor.
Eustaquio iddiası
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları için çalışmaları sürüyor. Portekiz
’de Hidemasa Morita’dan istediğini alamayan sarı-lacivertliler, Pacos’dan Stephen Eustaquio için harekete geçti. Portekiz basınında yer alan iddialara göre 24 yaşındaki orta saha için Pacos ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin ilerlediği öne sürüldü.