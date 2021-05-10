Fenerbahçe'de 90+6'da gelen gol ve 2014...

Başkent deplasmanında 90+6’da gelen 3 puan ve Beşiktaş ’ın Galatasaray ’a yenilmesiyle farkın 2’ye inmesi sarı-lacivertlileri yıllar sonra ayağa kaldırdı. Eryaman’da bitiş düdüğüyle yaşanan coşku, duygusal anlar ve takımın birlik görüntüsü 2014’teki son şampiyonluğu hatırlattı.

Fenerbahçe’de 90+6’da Enner Valencia’nın golüyle kazanılan 2-1’lik Ankaragücü mücadelesi büyük bir coşku yaşattı. Ligde son olarak 2013-14 sezonunda şampiyon olan sarı-lacivertliler 7 senedir zirveye ve kupalara hasret kaldı.

Eryaman Stadı’ndaki unutulmaz 90 dakikada da 1-0 geriden gelip 2-1 kazanılması adeta bayram havası yarattı. Lider Beşiktaş’ın da Galatasaray’a 3-1 kaybetmesiyle puan farkı da 2’ye inince coşku daha da katlandı.





Ancak coşkuyu esas yaratan olay Valencia’nın 7 dakika uzayan mücadelede 90+6’da attığı gol oldu. O anda Emre Belözoğlu, Erdinç Sözer, Volkan Demirel ve kenarda bekleyen yedek oyuncular müthiş bir sevinç yaşadı. Sevinç görüntüleri adeta 2014 yılındaki son şampiyonluğu hatırlattı. Adeta 7 yıllık durgunluğu üzerinden atan Fenerbahçe, tekrar ayağa kalktı.