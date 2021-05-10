Fenerbahçe'de 90+6'da gelen gol ve 2014...

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 7:56
Başkent deplasmanında 90+6’da gelen 3 puan ve Beşiktaş
’ın Galatasaray
’a yenilmesiyle farkın 2’ye inmesi sarı-lacivertlileri yıllar sonra ayağa kaldırdı. Eryaman’da bitiş düdüğüyle yaşanan coşku, duygusal anlar ve takımın birlik görüntüsü 2014’teki son şampiyonluğu hatırlattı.
Fenerbahçe’de 90+6’da Enner Valencia’nın golüyle kazanılan 2-1’lik Ankaragücü mücadelesi büyük bir coşku yaşattı. Ligde son olarak 2013-14 sezonunda şampiyon olan sarı-lacivertliler 7 senedir zirveye ve kupalara hasret kaldı.
Eryaman Stadı’ndaki unutulmaz 90 dakikada da 1-0 geriden gelip 2-1 kazanılması adeta bayram havası yarattı. Lider Beşiktaş’ın da Galatasaray’a 3-1 kaybetmesiyle puan farkı da 2’ye inince coşku daha da katlandı.
Ancak coşkuyu esas yaratan olay Valencia’nın 7 dakika uzayan mücadelede 90+6’da attığı gol oldu. O anda Emre Belözoğlu, Erdinç Sözer, Volkan Demirel
ve kenarda bekleyen yedek oyuncular müthiş bir sevinç yaşadı. Sevinç görüntüleri adeta 2014 yılındaki son şampiyonluğu hatırlattı. Adeta 7 yıllık durgunluğu üzerinden atan Fenerbahçe, tekrar ayağa kalktı.
Saha içinde de futbolcular adeta kendilerinden geçerek gözyaşlarına hakim olamadı. Kaptan Gökhan Gönül olduğu yerde kalarak gözyaşlarını tutamadı. Caner Erkin
tüm takımı bir araya toplayarak hep birlikte kutlama yapılmasını istedi.