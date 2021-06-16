Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim sürprizleri!

Fenerbahçe Kulübü’nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın tarihi pandemi şartlarının gevşetilmesiyle belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp resmi siteden yaptığı açıklamada pazar günü sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle 25-26 Haziran’da seçimini yapacak.Başkanlık seçimi öncesinde Ali Koç resmen adaylığını açıkladı. Koç’un genel kurulda yönetim listesinde büyük değişikliklere gideceği öğrenildi. Mehmet Ali Aydınlar, Hamdi Akın gibi işadamlarının listede olacağı konuşuluyor. Ali Koç’un oluşturacağı listeye girecek bir diğer isim ise Hollanda ’da yaşayan işadamı Ertan Torunoğuları olacağı dile getiriliyor. Koç’un özellikle yurtdışındaki dernekleri dinamik tutması için Torunoğulları’nın listede olmasını istediği belirtiliyor.

Torunoğulları, aynı zamanda Beşiktaş yönetiminde bulunan Erdal Torunoğulları’nın da kardeşi. Fenerbahçe’nin kampanyalarını Avrupa’da başarıya ulaştırmasıyla tanınıyor. “Hedef 1 milyon üye” kampanyası çerçevesinde Avrupa’da yaşayan yüzlerce Fenerbahçeliyi kongre üyesi yapmıştı. Ertan Torunoğulları'nın yönetime girmesi durumunda, iki takım arasında yeşil sahalardaki rekabet yönetime de taşınmış olacak.