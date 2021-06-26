Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi!

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede tek aday olarak giren mevcut başkan Ali Koç, 6 bin 459 oyla yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçildi. Ali Koç ve yönetimi, 3 yıl daha görev yapacak.

Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenen genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilme hakkına sahipti. Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlarken 17.00'ye kadar devam etti.

Kongreye tek aday olarak giren 33. başkan Ali Koç, bir kez daha başkan seçilirken yaptığı konuşmayla camiaya seslendi.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Malatya, Kırklareli, İzmir, "Bugün kiminle konuştuysam, şehir dışından gelmişti. Şanlıurfa Ankara ... Bugün bir kongre üyemiz, İsveç'ten sabah indi, 4 saat İstanbul 'da kaldı ve oyunu verip gitti."

BUGÜN DE GÖSTERDİLER

"Bunlar, bu camianın farkını fazlasıyla gösteriyor. Kongre üyeleri, bu camiaya nasıl sahip çıkacaklarını, başkanlarına geçmişte oldukları gibi nasıl sahip çıkacaklarını bugün de gösterdiler."

FAZLASIYLA UMUTLANDIRMIŞTIR

"Son birkaç günde yaşananlardan sonra, bugün burada sergilediğiniz duruş ve reaksiyon, camiamızın birliği açısından beni ve arkadaşlarımız fazlasıyla umutlandırmıştır. Fenerbahçeliler, zor günlerde verecekleri mesajları çok iyi bilirler."

BEKLENTİLERİN FARKINDAYIZ

"Yapacak çok işimiz var. Bu sevgiye, bu güvene, bu inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı sizlere temenni ediyorum. Beklentilerin farkındayız."

SARI LACİVERT OLMASINI İSTİYORUZ

"Yeni dönemde spor un renginin sarı lacivert olmasını istiyoruz. Çok büyük tecrübeler kazandık. Futbolda başarı olmayınca diğerleri gözardı ediliyor ama bana göre futbolda her sezon belli bir aşama kaydettik, yanlışlardan arındık, bazı doğruları da fazla yaptık."

KADRO YÜZDE 70 HAZIR

"Kadromuz yüzde 70 hazır. Bazı dokunuşlara ihtiyacı var. Kadro kalitesine ek olarak, Samandıra 'da birbiriyle uyumlu çalışan kişilerin olduğu, özlediğimiz ruhu tekrar canlandıracak bir ortam, olmazsa olmazımızdır."

BÜYÜ OLMAK ÇOK ÖNEMLİDİR

"Bu tribünlerde çubukluya tekrar destek olacağız, moral vereceğiz. Geride kaldıklarında enerjiyi onlara aktaracağız. Camiamızın bir bütün olması çok önemlidir. Bu camianın sahip olduğu ruhu sizler onlara göstereceksiniz."

TÜM STAT TEK YÜREK OLACAK

"Tüm stat tek yürek olacak, aynı marşı söyleyecek. Fenerbahçe formasını giyen tüm sporcularımız da giydikleri formanın sorumluluğunu kavrayacak ve formanın hakkını sonuna kadar verecekler."

TESİS MÜJDESİ

"Altyapımızın, A Takım'la çalışacağı modern bir tesis kurma sözü vermiştim. Bu stadyum, nasıl sonraki stadyumlar için örnek teşkil ettiyse, o tesis de sadece Türkiye'ye değil, her yer için emsal olacak. Mimari çalışmalar hazır. 7 milyon avrosu hazır, daha fazlası gerekiyorsa, bir şekilde temin edeceğimi söyleyebilirim. Buraya kazmayı vurduğumuz andan 1 yıl sonra, devletimiz yaptığı başvuruyu onayladığı takdirde, bir sonraki sezona yetişmemesi için hiçbir sebep yok."

F.BAHÇE HAK ETTİĞİ YERE GELECEK

"Fenerbahçe, bir ruhtur. Bu ruhun parçası olduğumuz için çok şanslıyız. Artık Fenerbahçe'miz, özellikle futbolda hak ettiği yere gelecek, getireceğiz. İnşallah seneye bu zaman, Fenerbahçe'mizin şampiyonluklarını kutladığımız bir ay içinde olacağız."

TFF VE TBF'DEN FENERBAHÇE KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ'A TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

TBF'nin mesajında ise "Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda, yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN FENERBAHÇE'DE YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLEN ALİ KOÇ'A TEBRİK

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Fenerbahçe Kulübünün bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısında Ali Koç'un yeniden başkan seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik eder; ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe Spor Kulübünde yapılan seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Seçime tek aday olarak giren Ali Koç'un yönetim kurulu asil ve yedek listesi şöyle:

Asil: Erol Bilecik , Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli , Fethi Pekin , Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin