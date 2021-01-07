Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın acı günü! Maç sonu açıkladı...

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, 2-1 kazandıkları Alanyaspor maçı sonrasında duygusal bir açıklama yaptı.

07 Ocak 2021 Perşembe - 21:29
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Altay Bayındır'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:
 
Benim için çok zor bir maçtı. Duygu yoğunluğu yüksekti. Dün kuzenimi kaybettim, toprağa verdim. Beraber büyüdüğüm, çocukluğumu beraber geçirdiğim bir kuzenimdi. Kampa geç katılıp maça duygu yoğunluğu yüksek çıktım. Ailemin yanında olmalıydım.
 
Galibiyet çok mutluluk verici. Bu galibiyeti kuzenime armağan ediyorum. Ruhu şad olsun. Golden sonraki sevincim kuzenim içindi. İnşallah mekanı cennet olur. Biz de umarım galibiyetlerimizi sürdürürüz.

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