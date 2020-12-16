Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Kırmızı kart...

Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır şoku yaşanıyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba - 21:52
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Süper Lig'de gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken kaleci Altay Bayındır, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Karacabey Belediyespor'u konuk ettiği karşılaşmanın 29. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
 
Kırmızı kartın ardından oyun alanının dışına gelen Altay Bayındır, direkt soyunma odasının yolunu tuttu. 30. Dakikada sahaya ilk 11'de başlayan Ömer Faruk Beyaz, yerini kaleci Oytun Özdoğan'a bıraktı.
 
Altay Bayındır, Türkiye Kupası'ndaki statü gereği gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK  karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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