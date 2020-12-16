Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Kırmızı kart...

16 Aralık 2020 Çarşamba - 21:52
Süper Lig'de gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken kaleci Altay
Bayındır, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Karacabey
Belediyespor'u konuk ettiği karşılaşmanın 29. dakikasında kırmızı kart görerek oyun
dışında kaldı.
Kırmızı kartın ardından oyun alanının dışına gelen Altay Bayındır, direkt soyunma odasının yolunu tuttu. 30. Dakikada sahaya ilk 11'de başlayan Ömer Faruk Beyaz, yerini kaleci Oytun Özdoğan'a bıraktı.
Altay Bayındır, Türkiye Kupası'ndaki statü gereği gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle Süper Lig'de oynanacak Gaziantep
FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.