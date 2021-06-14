Fenerbahçe'de Aram Marakaroğlu'nun istifası ses getirdi

Fenerbahçe’de Futbol A.Ş yönetiminden ve altyapı görevinden istifa eden Aram Markaroğlu "Sayın başkanımızın şahsıyla ilgili hiçbir sıkıntım yok ancak yönetim biçimiyle sıkıntım var" ifadelerini kullandı.

14 Haziran 2021 Pazartesi - 8:03
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“Başkanımız Ali Koç’un şahsıyla ilgili hiçbir sıkıntım yok ancak yönetim biçimiyle sıkıntım var. Kendisi Fenerbahçe için büyük bir özveriyle çalışıyor ama etrafındaki 4-5 insan tarafından yanlış yönlendiriliyor.”
 
F.Bahçe’de Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve altyapı faaliyetlerinden sorumlu Aram Markaroğlu görevinden istifa etti. 11 Haziran’da, sosyal medya hesabından Dereağzı Tesisleri’ndeki yeni akademi binasını kulübe hiç bir yük getirmeden tamamladıklarını açıklayan, dün de yönetim kurulu üyeliği ve alt yapı sorumluluğundan istifa ettiğini duyuran bir metin paylaşan Markaroğlu göreve bırakma kararının sebeplerini Hürriyet’e şöyle anlattı:

 
Kulübe 1 kuruş yük getirmedik
 
“Sayın başkanımızın şahsıyla ilgili hiçbir sıkıntım yok ancak yönetim biçimiyle sıkıntım var. Başkanımız Ali Koç büyük bir özveriyle ve çabayla çalışıyor ama etrafındaki 4-5 insan tarafından yanlış yönlendiriliyor. Biz Ruşen Çetin ve diğer arkadaşlarla Fenerbahçe Kulübü’ne bir kuruş yük getirmeden, genç oyuncularımızın yaşam standartlını iyileştirme adına beş yıldızlı otel konforunda akademi binamızı bitirdik. Diğer fitness projemiz ise başkanımızın etrafını saran goygoycular tarafından önü kesildi.
 
Birçoğu aynı kalibrede bile değil
 
Benim işim zaten başımdan aşkın, birçoğuyla aynı kalibrede dahi olmadığım kişilerle hizmet dışında başka bir yarışa girmem, buna da ayıracak zamanım yok. Ben burada sadece hizmet yarışı için varım. Ben sadece iş odaklıyım, iş yapamazsam orada durmamın hiç alemi yok. Bir çoğuyla aynı kalibrede olmadığım bu insanlarla aynı havayı daha fazla solumak istemedim. Sayın başkandan randevu talep ettim, bir hafta boyunca yanıt bekledim, cuma tekrar hatırlatma yolunu denedim olmayınca cumartesi randevu talebimi iptal edip istifamı açıkladım. Durum bundan ibarettir.” (Hürriyet)

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Etiketler: aram markaroğlu fenerbahçe
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