Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe Beko Leo Westermann ile yollarını ayırdı.

22 Aralık 2020 Salı - 15:41 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 15:47
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ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi başlasa da THY EuroLeague'de play-off potasının gerisinde kalan Fnerbahçe Beko'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız oyun kurucusu Leo Westermann'la yollarını ayırdığını duyurdu.
 
Resmi siteden yapılan açıklamada, tecrübeli basketbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtildi.
 
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
Formamızı 2019-20 sezonundan bu yana giyen Fransız oyun kurucumuz Leo Westermann ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.
 
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Leo Westermann'a teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.
 

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Etiketler: Fenerbahçe Beko Leo Westermann
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