Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

22 Aralık 2020 Salı - 15:41
| Son Güncelleme : 22 12 2020 - 15:47
ING Basketbol
Süper Ligi'nde sezona iyi başlasa da THY EuroLeague
'de play-off potasının gerisinde kalan Fnerbahçe Beko
'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız oyun
kurucusu Leo Westermann'la yollarını ayırdığını duyurdu.
Resmi siteden yapılan açıklamada, tecrübeli basketbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Formamızı 2019-20 sezonundan bu yana giyen Fransız oyun kurucumuz Leo Westermann ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Leo Westermann'a teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.