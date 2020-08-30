Fenerbahçe'de ayrılık! Rodrigues'in yeni adresi...

Alanyaspor maçında sakatlanan Garry Rodrigues için Olympiakos'un transfer çabaları devam ediyor.

Yunanlı yetkililerle yeni bir görüşmenin daha olduğu ifade ediliyor. 29 yaşındaki oyuncunun da Olympiakos'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Rodrigues daha önce Yunanistan 'da PAOK forması giymişti.

Alanyaspor maçında sakatlanan Garry Rodrigues için Olympiakos'un transfer çabaları devam ediyor. Yunanlı yetkililerle yeni bir görüşmenin daha olduğu ifade ediliyor. 29 yaşındaki oyuncunun da Olympiakos'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Rodrigues daha önce Yunanistan'da PAOK forması giymişti.