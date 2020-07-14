Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımı resmen açıklandı...

Fenerbahçe Beko'da transferler sürerken takımdan ayrılan oyuncular da netleşmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi sona eren Joffrey Lauvergne, Zalgiris Kaunas'a transfer oldu.

14 Temmuz 2020 Salı - 15:55
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
 
Fenerbahçe Beko’nun 2018-19 ve 2019-20 kadrolarında yer alan Fransız pivotumuz Joffrey Lauvergne ile yollarımız ayrılmıştır.
 
Takımımızın formasını iki sezon boyunca giyen Joffrey Lauvergne’ye Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.
 
YENİ TAKIMI ZALGİRİS OLDU
 
Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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