Fenerbahçe'de başarının sırrı 'Ben...'

Bu da, Can Bartu Tesisleri’nin çimlerine ayak bastığı gün, bütün takımı toplayarak bir konuşma yapan ve “Artık ‘ben’ kelimesini kullanmayacağız, ‘biz’ olacağız.

Saygı ve disiplin benim için çok önemli” diyen Erol Bulut ’un sözlerinin takıma ne denli etki ettiğinin göstergesi oldu...

Rize’deki ligin ilk maçında Sosa’nın attığı penaltısından sonra Arjantinli yıldızın tek başına sevinmek yerine arkadaşlarıyla sarmaş dolaş olması, devamındaki haftalarda da tekrarlandı.

(Hürriyet)