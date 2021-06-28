Fenerbahçe'de Berke Özer kararı verildi

Adı sık sık Atletico Madrid ile anılan Berke Özer takımda kalıp Altay Bayındır'ın alternatifi olacak.

28 Haziran 2021 Pazartesi - 10:43
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Gelecek sezon da Fenerbahçe 'de yerli kaleci geleneği sürecek. Belçika ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak başarılı bir dönem geçiren Berke Özer, bu sezon Altay Bayındır'ın partneri olacak. Daha önce oynama şartı ile Sarı-Lacivertli kulüpte kalmak isteyen Berke Özer'in bu ısrarından vazgeçtiği, teknik adamın seçimine saygılı olacağını bildirdiği öğrenildi. Berke, Altay gibi bir kaleci ile rekabet içine girmenin kendisine çok şey kazandıracağını da ifade etmişti.

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Etiketler: berke özer fenerbahçe
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