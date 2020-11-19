Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha!

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesin bir oyuncusunda daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

19 Kasım 2020 Perşembe - 23:30
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 1 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 1 oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile birlikte sayı 2'ye yükselmiştir." ifadeleri kullanıldı.
 
Kovid-19'a yakalanan oyuncunun izolasyona alındığı ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

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