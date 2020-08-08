Fenerbahçe'de bombalar peş peşe geliyor! 5 transfer...

Stopere Göztepe’den Alpaslan Öztürk’ü düşünen sarı lacivertlilerde, Muriç’in ayrılması durumunda golcü adayları da Smolov, Cisse ve Caicedo. Emre Belözoğlu ile Erol Bulut’un orta sahadaki 1 numaralı adayı da Trabzonlu Jose Sosa.

08 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:04 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 9:09
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Harcama limiti kaosunu, önce Erol Bulut ardından Mert Hakan, Gökhan, Caner, Novak transferleriyle şova çeviren F.Bahçe’de şimdi sıra stoper, orta saha kanatlar ve santrforda.
 
Yeni sezona flaş transferlerle girmeye hazırlanan yönetim unutulmaz bir orta saha kurgusu yaratmak için düğmeye bastı. Emre Belözoğlu ve Erol Bulut’un Sosa’yı sarı lacivertli renkleri bağlamak için çalışmalara hız verdiği öğrenilirken, bonservisi elinde bulunan 35 yaşındaki yıldız da transfere sıcak bakıyor
 
Onur ve Darri de listede
 
Muriç'in Lazio’ya gitmesi durumunda sarı laciverlilerin golcü adayları L.Moskovalı Fedor Smolov ve Alanya’nın bonservisi elinde olan golcüsü Cisse. Santrfor için adı geçen bir başka isim ise Caicedo. Lazio’nun 31 yaşındaki Ekvadorlu oyuncuyu takasta önerdiği ancak bu transferin üçüncü sırada yer aldığı öğrenildi. Erol Bulut’un Alanya’da sahadaki hırsı nedeniyle çok tuttuğu ve evladı gibi gördüğü Onur Bulut ile Karagümrük’ten Brahim Darri’nin de kadroya katılmasıyla kanatların güçlendirilmesi hedefleniyor.
 
 
Göztepe'ye takas teklifi
 
F.Bahçe en büyük sıkıntı yaşadığı mevkilerden biri olan stoperde bu yıl tedbiri elden bırakmayacağı, Göztepe’nin büyük çıkış yakalayan oyuncusu Alpaslan Öztürk’ün peşinde olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılı takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe’nin Alper, Jailson. Zanka seçenekleriyle İzmir ekibinin kapısını çaldığı ve transferin bitme noktasına geldiği öğrenildi. Stoper için geçen yıl kiralık oynayan Falette’nin yeniden kiralanması planlanıyor.
 

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