Fenerbahçe'de bombalar peş peşe geliyor! 5 transfer...

Harcama limiti kaosunu, önce Erol Bulut ardından Mert Hakan, Gökhan, Caner, Novak transferleriyle şova çeviren F.Bahçe’de şimdi sıra stoper, orta saha kanatlar ve santrforda.

Yeni sezona flaş transferlerle girmeye hazırlanan yönetim unutulmaz bir orta saha kurgusu yaratmak için düğmeye bastı. Emre Belözoğlu ve Erol Bulut’un Sosa’yı sarı lacivertli renkleri bağlamak için çalışmalara hız verdiği öğrenilirken, bonservisi elinde bulunan 35 yaşındaki yıldız da transfere sıcak bakıyor

Onur ve Darri de listede

Muriç'in Lazio ’ya gitmesi durumunda sarı laciverlilerin golcü adayları L.Moskovalı Fedor Smolov ve Alanya ’nın bonservisi elinde olan golcüsü Cisse. Santrfor için adı geçen bir başka isim ise Caicedo. Lazio’nun 31 yaşındaki Ekvadorlu oyuncuyu takasta önerdiği ancak bu transferin üçüncü sırada yer aldığı öğrenildi. Erol Bulut’un Alanya’da sahadaki hırsı nedeniyle çok tuttuğu ve evladı gibi gördüğü Onur Bulut ile Karagümrük’ten Brahim Darri’nin de kadroya katılmasıyla kanatların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Göztepe'ye takas teklifi