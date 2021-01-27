Fenerbahçe'de Mesut Özil imzayı attı!

Fenerbahçe yıldız futbolcusu Mesut Özil için imza töreni düzenledi. Kendisine sorulan sorulara tüm samimiyetiyle yanıt veren Özil 'Keşke buraya daha erken gelseydim' dedi.

27 Ocak 2021 Çarşamba - 15:05 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 16:27
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Fenerbahçe, yeni transferi Mesut Özil için imza töreni düzenledi. Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil'in imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve tüm yönetim kurulu da yer aldı.
 
ALİ KOÇ
 
"Fiziken taraftarlarımızla beraber olmasak bile Mesut Özil'in gelişiyle birlikte taraftarlarımız coşkusunu bizlerle paylaştılar. Yeni rekorlara imza atacak seviyeye geldiğimiz için taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Mesut'un aramıza katılmasıyla beraber nice güzel anlarımız, başarılarımız ve şampiyonluklarımız olacaktır. Pandemi nedeniyle birçok talebi yerine getiremedik, anlayışla karşılamalarını istiyorum"
 
"Mesut Özil'in kariyerini konuşacak kişi ben değilim, zaten herkes tanıyor. Hepimiz pek çok kez Fenerbahçe sevgisini, sevdasını, çocukluğundaki aşkını biliyoruz, bunu değişik yerlerde sık sık dile getirdi. Bu hikayenin başlangıç tarihi 7 Haziran 2019, Mesut'un evlenme tarihi. Tanışmadığımız için beni çağırmamıştı. Büyük aşkını evlilikle taçlandırdı. Sayın Acun Ilıcalı o gün bir tweet attı, 'İnşallah bu sene vatan hasretin sona erer' dedi. Bu tweet, binlerce Fenerbahçe taraftarının arzusunun fitilini ateşledi. "
 
"BİR YAZ GÜNÜ ACUN'LA KONUŞUYORDUK"
 
Mesut Özil'in transferinin ateşi 20 Haziran 2019'da yaptığımız Win Win kampanyasında başladı. Biz o gün aslında yeni bir hikayeyi başlatmışız.
 
Bu hikayenin pek çok kahramanı ve emek harcayanı oldu. Tüm bunların ötesinde Acun Ilıcalı'nın maddi ve manevi desteği oldu. Kendisi bugün aramızda değil, sevgi ve selamları var. Bağlantı yapacaktık ama saat problemi olduğu için 'Yapmayalım' dedi. Bir yaz günü Acun'la konuşuyorduk, 'Başkan dedi, Acun'un sözleşmesi seneye bitiyor ve Ocak ayından itibaren yeni sene için imzalayabilir. Seneye Haziran'da Fenerbahçe'ye kazandıralım' dedi. Ben de 'Nasıl yapacağız, maliyeti nasıl karşılayacağız' dedim. Acun dedi ki, 'Mesut sadece futbolcu değil, müthiş ticari potansiyeli var, biz bunu yapabiliriz' dedi. Ben de 'Gelecekse Ocak'ta gelsin' dedim. O da 'Birkaç ay sonra Exxen'i açıklayacağım ve dünyaya yaymak istiyorum, hedefime ulaşmamda Mesut'un da katkısı olacağına inanıyorum' dedim. Biraz düşündük ve Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı.

 
"ERKUT BİZE 'GÖRÜŞELİM' DEDİ"
 
Kasım ayında menajeri Erkut ile konuştuk. Bu transferin çok daha olası olmaya başladığına inandım. Neden inandım? Erkut dedi ki, 'Bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor ve bunu 35-36 yayında istemiyor. Fırsat doğuyor, kısa sürede görüşmemizde fayda var' dedi. 8 Aralık'ta Mesut Özil sorusu soruldu. Ben de 'Gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse, bir rüya gerçekleşir' demiştim.
 
"LONDRA'YA ACUN, BEN, EMRE AYRI AYRI GİTTİK"
 
8 Aralık'ta Londra'ya gittik. Hatta yöneticiler, ben, Emre ve Acun ayrı ayrı zamanlarda yola çıktık ki bilinmesin, duyulmasın istedik.
 
"WENGER'E SORDUM, NASIL DEDİM"
 
Londra'da Arsene Wenger ile görüştüm, 'Bugün Mesut nasıl? Sakatlığı var mı, fit mi? Bize gelirse tepeden bakar mı?' diye sordum. Sonra Erol Hoca, Wenger ile telefonda görüştü ve sorularını sordu. 10 Aralık'ta Londra dışında bir yerde, bir dostumuzun evinde buluştuk. Zamanında Arsenal'in büyük transferleri bu evde yapılmıştı.
 
"BANA FENERBAHÇE HAYALİNDEN BAHSETTİ"
 
Mesut'la oturduk, konuştuk, dertleştik. Mesut, Fenerbahçe'de oynama hayallerinden bahsetti. Maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. İş, dönüşü olmayan bir yola girdi. Detay görüşmeler başladı, pürüzler giderildi. Mesut ile Arsenal arasındaki süreç tamamlandı ve huzurlarınızda, karşınızdayız. Bir rüya olarak görülen, bazıları tarafından imkansız olarak görülen bir transferi daha Fenerbahçe gerçekleştirdi. Dünya futbolunda kariyeri bu kadar büyük olmasa da Fenerbahçe birçok transferi gerçekleştirdi.
 
"SON 10 YILA DAMGA VURMUŞ BİRİ"
 
Real Madrid'i yönetti, Arsenal'e rekor bir rakamla transfer oldu. Dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş Mesut, Fenerbahçesi'ne kavuştu. Artık camiamızın bir parçası. Bu camianın hedefleri için ter dökecek. Bugün balayı bitiyor, artık gerçek iş başlıyor. Futbolun bir takım oyun olduğunu bilen büyük bir karakter. Adaptasyon sürecini en kısa sürede atlatarak takıma uyum sağlayacağına inanıyorum.


"MESUT ÖZİL KÜRESEL BİR MARKADIR"
 
Sosyal sorumluluk projelerinde örnek bir duruş ortaya koydu. İnsanlığa yararlı olmak için elinden geleni yaptı. Milyonlarca insanın kalbine dokundu. Futbolu ve hayırseverliği, Mesut'u küresel bir markaya dönüştürdü. Çocuklarla olan iletişimi de mükemmel. Onlara dokunarak, onlara rol model olmasını çok değerli buluyorum.
 
"YENİ NESİLLER FENERBAHÇELİ OLACAK"
 
Yeni nessilerin Fenerbahçeli olmasını sağlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü, Mesut'un buraya bağlılığını bilmeyenler 'Gelemez' dediler. Biz bu rüyanın gerçekleşeceğini biliyorduk. Akıllıca, gaza gelmeden, gaza getirmeden adım adım çalıştık.
 
"MESUTOL KAMPANYASI ÇEYREK MİLYON OLDU"
 
"Hafta sonu taraftarlarımızdan destek istedik. Mesut'un için özel kampanya başlatmadık. Bu kampanya 2 yıldır devam ediyordu, 4 günlüğüne adını değiştirdik. MesutOl'daki Mesut kelimesi, taraftarların yaşadığı coşkudandır. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Yanılmıyorsam SMS'ler çeyrek milyona yaklaştı."

"KİM OLDUĞUNU DÜNYAYA GÖSTERECEK"
 
Mesut Özil, tüm dünyaya Mesut Özil'in kim olduğunu gösterecek ve Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak. Aramıza hoş geldin. Yolumuz açık ve şansımız bol olsun.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
 
Mesut Özil bugün resmen bizimle beraber. Başkanımız'dan sonra konuşmak kolay olmuyor. O çok güzel kelimeler seçti, ben dersime iyi çalışmadım, arkadaşlarla notlar aldık. Fenerbahçe'nin şanlı tarihinde çok büyük transferler oldu.
 
"HEPİMİZ İÇİN GÜZEL BİR RÜYAYDI"
 
Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı. Onun için de çocukluk hayaliydi. Bizlerin de bu transferde payı olduysa, ne mutlu bizlere. Mesut'u daha yakındsan tanıdım ve insani değerleri, mütevazi duruşu, ülkesine, memleketine bağlılığıyla gençlere örnek olacak. Bu güzel insan Fenerbahçeli olacak. Şanlı formamızın altında nice maçlara çıkacak.

 
"DEĞERLİ EŞİNİN DE TRANSFERDE PAYI VAR"
 
Değerli eşine ve ailesine de teşekkür ederim. Onların da bu transferde payı oldu. Bizim iyi bir takımımız ve iyi bir hocamız var. Mesut'la çok güçleneceğiz ve kupaları kaldıracağız. Türkiye, Mesut'u kucaklamak için sabırsızlanıyor. İyi ve kötü günde Mesut'la olacağız, onu yalnız bırakmayacağız.

MESUT ÖZİL'İN İMZA TÖRENİNDEKİ İLK SÖZLERİ
 
"Ne diyeceğimi bilmiyorum. Heyecanlıyım. ok mutluyum. Başkanımzıın dediği gibi Fenerbahçe için bir rüya, benim için ise hayaldi. İki taraf için de güzel oldu. İnşallah takıma yeteneğimle faydalı olacağım Allah'ın izniyle. Ben inanıyorum Fenerbahçe'ye, her zaman inanmışımdır. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum."
 
Taraftar sorusu: İsmim Ufuk Caylan, Zürih'ten katılıyorum. Mesut'u ne Fenerbahçeli yaptı?
 
"Beni Fenerbahçeli yapan kendimim. Küçükken maçları seyrederlken brisi Galatasaratlı birisi Beşiktşalı olurdu. Ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacağım."
 
Taraftar sorusu: Okocha'yı çok beğendiğini söylemişti Mesut. Şu anda beğendiği kim var? Şununla keşke beraber oynasaydım dediği biri var mı?
 
"Eskiden Fenerbahçe'yi seyrederken Okocha'yı çok beğenirdim. Şimdi de Pelkas'ı çok beğeniyorum. Aynı pozisyonda oynadığımız için. Çok yetenekli bir oyuncu. Pelkas diyorum."
 
MEDYA İLE SORU CEVAP
 
Transfer açıklanmadan önce sosyaol medyada yaptığı etkinlikte Fenerbahçe için Türkiye'nin Real Madrid'i demişti. Kendisinin tek şampiyonluğu Real Madrid ile. Türkiye'de de şampiyon olabilir misiniz?
 
"Tabii ki istiyorum. Fenerbahçe her zaman en büyük hedef için oynar. İnşallah da bunu en kısa sürede, bu sezon yapacağız."
 
Fenerbahçe uzun süredir başarıya aç. Bu sene inanmışlık çok arttı. Bu beklenti üzerinde baskı oluşturuyor mu?
 
"Futbolcuya baskı her zaman vardır. Ben hep büyük kulüpler için oynadım. Burada da baskı olacağını biliyordum. Ben elimden geleni yapacağım. Büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe benim sevdiğim kulüp. İnşallah her şey güzel olacak."
 
Almanya'da büyüdün ama şimdi Türkiye'ye geldin. Ait olduğun yerdesin. İnsan olarak duygularını öğrenmek istiyorum. Evine dönmüş gibi hissediyor musun?
 
"Gurur verici bir durum benim için. Çok mutluyum. Sabırsızlıkla bekliyorum. En kısa zamanda sahada olup takıma yardım etmek istiyorum. Duygusal olarak çok yüksek bir şey. Çocukluğumdan hayal ettiğim bir şey. Burada olduğum için çok mutluyum."
 
Bu transfer çok duygusallık da yaptı. Eski Fenerbahçe'yi gördüğünü düşünüyor birçok insan. Bu tarz transferler devam edecek mi?
 
Ali Koç: "Çok iyi bir futbolcu transfer ettik. Eski yıllardaki gibi büyük transferlerin kapısını bu transfer açacaktır. Buna katılıyorum ama o dönemden şimdiye piyasa çok değişti. Fransa ve İspanya'nın gol krallarını getirdik. Şimdi yapmaya kalksak bütün kulüplerin mali tablosunu toplasak yapamayız. Bu yüzden bir kendi yıldızlarımızı üretmeliyiz. Sabır ve inançla oyuncu yetiştirmeliyiz. Avrupa ve dünya futbolunun son 10 yılına damga vuran bir futbolcuyu buraya getirmek her kulübün yapabileceği şey değil."
 
Almanya milli takımında forma giymiş biri olarak Türkiye'ye sadece lokal başarı için geldiğini düşünmüyorum. Avrupa kupalarında başarı için konuştunuz mu?
 
Mesut Özil: Konuşmadık ama futbolcular için hedef sadece Türkiye değil Avrupa'da da başarı olacak. İnşallah ligi kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde kulübümüzü temsil edeceğiz.
 
Soru: Almanya'da çok sayıda hayranınız var. Bundesliga'ya geri dönme ihtimalin var mı?
 
"Hayır yok."
 
Soru: Futbolculuk kariyerinde keşke ve iyi ki dediğin şeyler?
 
"Keşke daha erken olsaydı, iyi ki şimdi olmuş."
 
Ekonomik anlamda belki çok şey kaybettin ama her zaman dik durdun. Yalnızlık çektin mi? Gerekli desteği gördün mü? İkinci sorum da ne zaman oynayabileceksin? Derbi var yakın zamanda.
 
"Yalnızlık hissetmedim. Ailem ve arkadaşlarım yanımdaydı. Oynama konusuna gelince de inşallah en kısa zamanda diyeyim. Tam bir gün veya maç veremeyeceğim."
 
Schalke'de, Werder Bremen'de, Real Madrid'de ve Arsenal'de kariyerin oldu. İstanbul'a gelince izlenimlerin ne oldu. Dışarıdan takip etmeyip buraya gelince neler gördün?
 
"İstanbul'a geldiğimde stada gidip maç izlemek istiyordum ama aktif futbolcuyken olmuyordu. Şimdi geldim ve buradayım. Arkadaşlarımla beraber mücadele edeceğiz."
 
Oynadığın kulüplerde asist rekorları kırdın. Oyunu nasıl bu kadar hızlı okuyup pas atıyorsun? Bir de Schalke döneminde Fenerbahçe formasıyla antrenmana çıkıp takımdan gönderildiğin doğru mu?
 
"İkinci sorudan başlayayım. Öylesi saygısızlık olurdu. Doğru değil. Asist konusunda ise ben hep kendimden büyüklerle oynadım. Top gelmeden ne yapacağıma karar vermeye çalıştım. Futbolculuğumda da böyle devam etti. Sahada işim düşünmekle geçiyor. Arkadaşım nereye koşabilir bunu düşünüyorum."

Almanya Milli Takımı'na geri dönmeyi düşüyor musun?

Asla. Ben bir karar almışsam geri dönmem Almanya Milli Takımı'nda bir daha oynamam.

 
FENERBAHÇE'DEN EZELİ RAKİPLERE GÖNDERME!
 
Fenerbahçe resmi Twitter hesabından imza töreni öncesinde bir paylaşım yaptı. "Boğazın en şanlı, görkemli ve cesur kulübü Fenerbahçe..."

 

 

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Etiketler: mesut özil fenerbahçe imza töreni
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