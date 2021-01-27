Fenerbahçe'de Mesut Özil imzayı attı!

EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Mesut Özil bugün resmen bizimle beraber. Başkanımız'dan sonra konuşmak kolay olmuyor. O çok güzel kelimeler seçti, ben dersime iyi çalışmadım, arkadaşlarla notlar aldık. Fenerbahçe'nin şanlı tarihinde çok büyük transferler oldu.

"HEPİMİZ İÇİN GÜZEL BİR RÜYAYDI"

Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı. Onun için de çocukluk hayaliydi. Bizlerin de bu transferde payı olduysa, ne mutlu bizlere. Mesut'u daha yakındsan tanıdım ve insani değerleri, mütevazi duruşu, ülkesine, memleketine bağlılığıyla gençlere örnek olacak. Bu güzel insan Fenerbahçeli olacak. Şanlı formamızın altında nice maçlara çıkacak.

"DEĞERLİ EŞİNİN DE TRANSFERDE PAYI VAR"

MESUT ÖZİL'İN İMZA TÖRENİNDEKİ İLK SÖZLERİ

"Ne diyeceğimi bilmiyorum. Heyecanlıyım. ok mutluyum. Başkanımzıın dediği gibi Fenerbahçe için bir rüya, benim için ise hayaldi. İki taraf için de güzel oldu. İnşallah takıma yeteneğimle faydalı olacağım Allah'ın izniyle. Ben inanıyorum Fenerbahçe'ye, her zaman inanmışımdır. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum."

Taraftar sorusu: İsmim Ufuk Caylan, Zürih'ten katılıyorum. Mesut'u ne Fenerbahçeli yaptı?

"Beni Fenerbahçeli yapan kendimim. Küçükken maçları seyrederlken brisi Galatasaratlı birisi Beşiktşalı olurdu. Ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacağım."

Taraftar sorusu: Okocha'yı çok beğendiğini söylemişti Mesut. Şu anda beğendiği kim var? Şununla keşke beraber oynasaydım dediği biri var mı?

"Eskiden Fenerbahçe'yi seyrederken Okocha'yı çok beğenirdim. Şimdi de Pelkas'ı çok beğeniyorum. Aynı pozisyonda oynadığımız için. Çok yetenekli bir oyuncu. Pelkas diyorum."

MEDYA İLE SORU CEVAP

Transfer açıklanmadan önce sosyaol medyada yaptığı etkinlikte Fenerbahçe için Türkiye'nin Real Madrid'i demişti. Kendisinin tek şampiyonluğu Real Madrid ile. Türkiye'de de şampiyon olabilir misiniz?

"Tabii ki istiyorum. Fenerbahçe her zaman en büyük hedef için oynar. İnşallah da bunu en kısa sürede, bu sezon yapacağız."

Fenerbahçe uzun süredir başarıya aç. Bu sene inanmışlık çok arttı. Bu beklenti üzerinde baskı oluşturuyor mu?

"Futbolcuya baskı her zaman vardır. Ben hep büyük kulüpler için oynadım. Burada da baskı olacağını biliyordum. Ben elimden geleni yapacağım. Büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe benim sevdiğim kulüp. İnşallah her şey güzel olacak."

Almanya'da büyüdün ama şimdi Türkiye'ye geldin. Ait olduğun yerdesin. İnsan olarak duygularını öğrenmek istiyorum. Evine dönmüş gibi hissediyor musun?

"Gurur verici bir durum benim için. Çok mutluyum. Sabırsızlıkla bekliyorum. En kısa zamanda sahada olup takıma yardım etmek istiyorum. Duygusal olarak çok yüksek bir şey. Çocukluğumdan hayal ettiğim bir şey. Burada olduğum için çok mutluyum."

Bu transfer çok duygusallık da yaptı. Eski Fenerbahçe'yi gördüğünü düşünüyor birçok insan. Bu tarz transferler devam edecek mi?

Ali Koç: "Çok iyi bir futbolcu transfer ettik. Eski yıllardaki gibi büyük transferlerin kapısını bu transfer açacaktır. Buna katılıyorum ama o dönemden şimdiye piyasa çok değişti. Fransa ve İspanya 'nın gol krallarını getirdik. Şimdi yapmaya kalksak bütün kulüplerin mali tablosunu toplasak yapamayız. Bu yüzden bir kendi yıldızlarımızı üretmeliyiz. Sabır ve inançla oyuncu yetiştirmeliyiz. Avrupa ve dünya futbolunun son 10 yılına damga vuran bir futbolcuyu buraya getirmek her kulübün yapabileceği şey değil."

Almanya milli takımında forma giymiş biri olarak Türkiye'ye sadece lokal başarı için geldiğini düşünmüyorum. Avrupa kupalarında başarı için konuştunuz mu?

Mesut Özil: Konuşmadık ama futbolcular için hedef sadece Türkiye değil Avrupa'da da başarı olacak. İnşallah ligi kazanıp Şampiyonlar Ligi 'nde kulübümüzü temsil edeceğiz.

Soru: Almanya'da çok sayıda hayranınız var. Bundesliga'ya geri dönme ihtimalin var mı?

"Hayır yok."

Soru: Futbolculuk kariyerinde keşke ve iyi ki dediğin şeyler?

"Keşke daha erken olsaydı, iyi ki şimdi olmuş."

Ekonomik anlamda belki çok şey kaybettin ama her zaman dik durdun. Yalnızlık çektin mi? Gerekli desteği gördün mü? İkinci sorum da ne zaman oynayabileceksin? Derbi var yakın zamanda.

"Yalnızlık hissetmedim. Ailem ve arkadaşlarım yanımdaydı. Oynama konusuna gelince de inşallah en kısa zamanda diyeyim. Tam bir gün veya maç veremeyeceğim."

Schalke'de, Werder Bremen'de, Real Madrid'de ve Arsenal'de kariyerin oldu. İstanbul'a gelince izlenimlerin ne oldu. Dışarıdan takip etmeyip buraya gelince neler gördün?

"İstanbul'a geldiğimde stada gidip maç izlemek istiyordum ama aktif futbolcuyken olmuyordu. Şimdi geldim ve buradayım. Arkadaşlarımla beraber mücadele edeceğiz."

Oynadığın kulüplerde asist rekorları kırdın. Oyunu nasıl bu kadar hızlı okuyup pas atıyorsun? Bir de Schalke döneminde Fenerbahçe formasıyla antrenmana çıkıp takımdan gönderildiğin doğru mu?

"İkinci sorudan başlayayım. Öylesi saygısızlık olurdu. Doğru değil. Asist konusunda ise ben hep kendimden büyüklerle oynadım. Top gelmeden ne yapacağıma karar vermeye çalıştım. Futbolculuğumda da böyle devam etti. Sahada işim düşünmekle geçiyor. Arkadaşım nereye koşabilir bunu düşünüyorum."



Almanya Milli Takımı'na geri dönmeyi düşüyor musun?



Asla. Ben bir karar almışsam geri dönmem Almanya Milli Takımı'nda bir daha oynamam.

Değerli eşine ve ailesine de teşekkür ederim. Onların da bu transferde payı oldu. Bizim iyi bir takımımız ve iyi bir hocamız var. Mesut'la çok güçleneceğiz ve kupaları kaldıracağız. Türkiye, Mesut'u kucaklamak için sabırsızlanıyor. İyi ve kötü günde Mesut'la olacağız, onu yalnız bırakmayacağız.