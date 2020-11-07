Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül armayı öptü

Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ü tribünlere çağırdı.

Maç öncesinde Fenerbahçe taraftarı, Caner Erkin'e "Önce formayı öp, sonra özür dile. Bu taraftar seni basacak kalbine" tezahüratı yaptı.

Bu davet üzerine yarı sahaya gelen futbolcular taraftarı alkışlarken Fenerbahçe armasını öperek karşılık verdi. Bunun üzerine sarı-lacivertli taraftarlar oyuncuları alkışlarken maçı kazanma temennisinde bulundu