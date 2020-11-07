Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül armayı öptü

Fenerbahçeli futbolcular Caner Erkin ve Gökhan Gönül, taraftarların tribüne çağırması üzerine yarı sahaya gelerek armayı öptü.

07 Kasım 2020 Cumartesi - 19:32
İLGİLİ HABERLER
Survivor Aycan Yanaç, Emre Belözoğlu'na mesaj Fenerbahçe - Konyaspor Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı! Erzurum'da kazanan yok! 1-1 Yok böyle bir maç! 4 gol atıldı

Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ü tribünlere çağırdı.
 
Maç öncesinde Fenerbahçe taraftarı, Caner Erkin'e "Önce formayı öp, sonra özür dile. Bu taraftar seni basacak kalbine" tezahüratı yaptı.
 
Bu davet üzerine yarı sahaya gelen futbolcular taraftarı alkışlarken Fenerbahçe armasını öperek karşılık verdi. Bunun üzerine sarı-lacivertli taraftarlar oyuncuları alkışlarken maçı kazanma temennisinde bulundu

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Everton - Manchester United maçına Trump damgası Everton - Manchester United maçına Trump damgası
Gaziantep yenilgisinden sonra radikal karar! Ayrılık varGaziantep yenilgisinden sonra radikal karar! Ayrılık var 1 haftadır adı Galatasaray'la anılıyordu! 'Tercihim Galatasaray'1 haftadır adı Galatasaray'la anılıyordu! 'Tercihim Galatasaray' İki yıldıza rica etti! 'Fedakarlık yapar mısınız?'İki yıldıza rica etti! 'Fedakarlık yapar mısınız?'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.